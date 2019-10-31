



iOS 13.2 çıktı ve Apple'ın iPhone 11 programına uygun şekilde "hesaplamalı fotoğrafçılık" özelliği olarak tanımlanan Deep Fusion kamera teknolojisi kullanıma sunulıyor. Bu yazıda, Deep Fusion'ın nasıl çalıştığını ve neden kullanışlı olduğunu açıklayacağız.

iPhone 11'de Deep Fusion Nasıl Kullanılır?

Deep Fusion, belirli koşullarda sahne arkasında otomatik olarak çalışan gerçek zamanlı görüntü işleme teknolojisidir. Apple bu konuda şunları söylemişti: "iOS 13.2, düşük ışıkta çarpıcı biçimde daha iyi doku, ayrıntı ve düşük gürültülü görüntüler elde etmek için A13 Bionic Neural Engine'i kullanan gelişmiş bir görüntü işleme sistemi olan Deep Fusion'ı getiriyor".

Yeni Gece modu özelliğinin veya diğer özelliklerin aksine Deep Fusion'ın işi otomatik ve sessiz bir şekilde yapar. Bununla birlikte, Deep Fusion'ın hiçbir işe yaramadığı bazı senaryolar da var. Ultra geniş lensi kullandığınızda veya "Çerçeve Dışı Çekilen Fotoğraflar" etkin olduğunda Deep Fusion çalışmaz.

NOT: Deep Fusion yalnızca iPhone 11 ve iPhone 11 Pro ve Pro Max ile çalışır.





iPhone 11, 11 Pro veya 11 Pro Max'inizi iOS 13.2'ye güncellediğinizden emin olun.

Ayarlar> Kamera> seçeneğine gidin ve "Çerçeve Dışı Çekilen Fotoğraflar"ın devre dışı olduğundan emin olun.

Geniş veya telefoto lensi kullandığınızdan emin olun (Kamera uygulamasında 1x veya büyüğü görünür).

Siz fotoğraf çekerken Deep Fusion sahne arkasında çalışmaya başlayacak. (seri çekim fotoğraflarda çalışmayacak olsa bile)

Deep Fusion Ne İşe Yarıyor ve Nasıl Çalışıyor?

Apple VP Phil Schiller'in dediği gibi, "Peki ne işe yarıyor?" Deep Fusion siz deklanşöre basmadan önce dokuz çekim yapıyor. Dört kısa görüntü, dört ikincil yedek görüntü alıyor. Deklanşöre bastığınızda ise tek bir uzun pozlama alıyor ve daha sonra sadece bir saniyede Neural Engine sayesinde uzun ve kısa görüntülerin birleştirilmiş bir kombinasyonunu aralarından en iyisini seçerek analiz ediyor, tüm pikselleri seçiyor ve ayrıntıyı artırmak ve gürültüyü düşürmek için 24 milyon pikselin üzerinden geçerek optimize ediyor. Tüm bunlar Sinir İşlemcisi ile yapılıyor.

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