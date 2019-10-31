



Bu özelliğin en iyi yanı yalnızca hat aramalarını değil, iPhone'unuzdaki tüm cevapsız aramaları parmak iziyle korumanıza izin vermesidir. FaceTime aramalarınız, iPhone'unuzdaki kilit ekranı entegrasyonu için sunulan Apple CallKit API'ı ve herhangi bir VoIP uygulamasından gelen cevapsız aramalar buna dahil. Diğer örnekler arasında Whatsapp, Viber ve diğerleri yer almakta. Şimdi, iPhone'unuzun kilit ekranındaki cevapsız aramaları nasıl başkalarından koruyacağınıza geçelim.

iPhone Kilit Ekranında Cevapsız Aramaları Parmak İziyle Korumak

Her şeyden önce, iPhone'unuzu açın ve ardından Ayarlar uygulamasını açın.

Şimdi Ayarlar ekranında "Touch ID ve Şifre," "Face ID ve Şifre" veya sadece "Şifre" yazan seçeneği bulun. Bu seçenek iPhone'unuzdaki biyometrik özelliklerin kullanılabilirliğine bağlı olarak farklı isimlerde gelir.

"Kilitli Olduğunda Erişime İzin Ver" seçeneğinin altında, "Cevapsız Çağrılara Dön" seçeneğini KAPALI konuma getirin.

Şimdi, ne zaman cihazınız kilitliyken cevapsız bir arama alırsanız, cevapsız aramaya dokunduğunuzda, önce cihazınızın kilidini açmanızı isteyen bir parmak izi ekranı açılır. Ayarlarınıza bağlı olarak "Touch ID ve Şifre", "Face ID ve Şifre" veya sadece "Şifre" girmeniz istenir.

En önemli nokta "Cevapsız Çağrıları Dön" seçeneğini kapatmanızdır. Bu özelliği etkinleştirmek, cevapsız bir aramanın, cihazınızın kilidini açmadan anında (başkaları tarafından) geri aranabileceği anlamına geliyor. Bu da istemediğiniz bir durum olabilir.





Cihazınızı daha da korumak istiyorsanız, "Mesajla Yanıtla" özelliğini devre dışı bırakmayı deneyin. Bunu yaparak, herhangi birinin arayan kişiye Kilit Ekranı'ndan parmak izini girmeden cevap yazamayacağı demek oluyor.

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