iPad'te Koyu Mod'u Kullanmak





İsteğe bağlı kullanılan Koyu Mod ilgi çekici bir görünüm temasıdır. Cihazlarını kullanırken daha koyu bir görünüm isteyen birçok iPad kullanıcısı için popüler bir seçim. Koyu Mod, iPadOS'in parlak beyaz yüzeylerini siyah ve grinin koyu tonlarına dönüştürür. Bazı kullanıcılar için arayüzün parlaklığını azaltmaya yarar ve bazıları içinse sadece daha havalı bir seçenektir. Ana işlevi ise gözlerinizi korumaktır.

iPad'te Koyu Mod Kullanmak

Bu kılavuzda iPad Pro, iPad Mini, iPad veya iPad Air dahil olmak üzere herhangi bir iPad'de Koyu Mod'u nasıl kullanacağınızı göstereceğiz.

iPad'deki "Ayarlar" uygulamasını açın.

Ayarlardan "Ekran ve Parlaklık"a gidin.

Görsel temayı koyu moda çevirmek için Görünüm bölümünün altındaki "Koyu" üzerine dokunun.

Ayarlardan her zamanki gibi çıkın.

Koyu Mod, görünüm seçeneği olarak seçildiği anda devreye girer.

Koyu Mod'u açtıktan sonra, aynı Ayarlar ekranına gidip "Açık" görünüm temasını seçerek, istediğiniz zaman varsayılan görünüme geri dönebilir ve tekrar beyaz temayı seçebilirsiniz.





Koyu görünüm çoğu uygulamaya, iPad Ana Ekranına, Kilit Ekranına ve diğer pek çoklu ekran deneyimine yansıtılır. Üçüncü parti uygulamaların tümü koyu modu desteklemez ve çoğu web sitesi de yine iPad'in koyu modunu algılamaz ancak bir makaleyi veya web sayfalarını görüntülerken daha koyu bir görsel görünüm için Safari'nin Reader Mode / Okuyucu Modu'nu kullanabilirsiniz.

Night Shift

İki tema arasında sıkça geçiş yapıyorsanız gece ya da akşam saatlerinde koyu mod, gündüz ise açık modu kullanabilirsiniz. Hemen alttaki Night Shift'e dokunun ve uygun saat aralığını seçin. iPad gerisini sizin için halledecek. Koyu mod göz sağlığı için çok önemlidir.