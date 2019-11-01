



Samsung, Galaxy S9 için Android 10 güncellemesi yolda. Eğer Samsung'unuzu One UI arayüzüne yükselttiyseniz, fotoğraflarınızı daha iyi hale getirecek Google Pixel Camera uygulamasını kullanmak isteyebilirsiniz. Hem S9 hem de S9 Plus için çalışıyor.

One UI'lı Galaxy S9'da Google Pixel Camera Kurmak

Google Pixel kamera uygulaması var olan en iyi kamera uygulaması olarak biliniyor. Bunun sebebi sunduğu seçeneklerde değil fotoğrafı işleme kalitesinde yatıyor. Tek kameralı Pixel telefonların üç kameralı cihazlardan daha iyi fotoğraf çekmesinin sebebi bu.

Genel olarak, neredeyse tüm telefonların kamera performansını artıran bir uygulama. Google uygulamayı kendi telefonlarına özel olarak tasarladığından diğer markaların modelleri için sunmuyor. Ancak denemekten zarar gelmez ve genellikle çalıştığı söylenebilir.

One UI'a yükseltme yapan Samsung Galaxy S9 sahipleri cihazlarına Pixel Camera uygulamasını yükleyebilirler. Bunun için XDA forumlarına gitmeniz gerekiyor. Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi eğer uygulamayı çalıştırmakta sorun yaşarsanız kolayca silebilirsiniz. Zira iyi bir kamera uygulaması olsa da diğer cihazlarla mükemmel çalışmıyor.





Aşağıdaki linki kullanarak birinci bağlantıdan uygulamayı S9 cihazınıza indirebilirsiniz (ikinci bağlantı root'lu kullanıcılar içindir)

Galaxy S9 Google Camera indirme linki

Adımlar

XDA uygulamasını yükleyin ve açın.

Kamerayı çalıştırmak için izin istenecek. Bunları kabul ediyoruz

Ardından kamera ayarlarına gidin.

Hiçbir şeye dokunmadan tekrar kameraya dönün ve her şey kusursuz çalışmalı.

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