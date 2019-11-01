Samsung Telefonlarda Kamerayı Video Modunda Başlatmak





Android Pie ya da 10 çalıştıran Galaxy telefonlarda, kamera farklı görüntü ve video modlarıyla geliyor. Bu nedenle video kaydetmek için kamera uygulamasını başlattıktan sonra ekstra dokunuşlar yapmak gerekir. Sürekli video çekenler için bu bir külfet.

Samsung Telefonlarda Video Kamerayı Otomatik Başlatmak

Ancak, endişelenmeyin, her zaman doğrudan kameranın video kayıt modunda başlamasını sağlamak mümkündür. Bunu başarmak için ana ekranınızda kameranın video moduna bir kısayol oluşturun. Bu, Android'in Uygulama Kısayolları özelliğiyle sağlanıyor. Android 7.1 Nougat'tan bu yana Android'in bir parçası olan bu özellik, uygulamanın ana ekranındaki veya uygulama çekmecesindeki simgesine uzun süre basarak uygulamanın içinden birçok işlevi kullanmanız için kısayollar oluşturmanızı sağlıyor. Kısayollara kolayca erişmek için, onları ana ekrana yerleştirmeniz yeterlidir.

Yeni One UI arayüzü ile Android Pie çalıştıran Samsung cihazlarda, Uygulama Kısayolları kamera uygulamasını görüntü veya video kayıt modunda açmanıza izin verir. Ve bu kısayol, kamera uygulamasını başlatarak ve daha sonra bir klip kaydetmeyi düşündüğünüz zaman klip moduna geçerek dakikalarınızın gereksiz yere kaybolmamasını önlemenize yardımcı olur.





Kamerayı Video Kayıt Modunda Başlatmak

İşlem karmaşık değil. Kamera uygulamasının ana ekranındaki veya uygulama çekmecesindeki simgesine, Görüntü ve Klip seçeneklerinin yer aldığı bir açılır menü görüntüleninceye kadar uzunca basın, ardından Klip seçeneğini seçip basılı tutarak ana ekranın boş bir tarafına taşınmasını sağlayın. Bu kısayol şimdi kamera uygulamasında doğrudan video kayıt moduna geçmek için kullanılabilir.

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