Telefonda WiFi ile Arama Yapmak (iPhone, Android)





Hiç hücresel ağınızın zayıf ya da menzil dışında olduğu bir yere gittiniz mi? Böyle bir durum özellikle acil telefon görüşmesi yapmanız gerektiğinde can sıkıcı olabilir. Wi-Fi ile arama, telefonunuzun Wi-Fi şebekesi üzerinden telefon görüşmeleri yapmasına ve mesajlar göndermesine olanak tanıyan bir özellik.

Android işletim sistemi için:

Bu özelliği Android akıllı telefonunuzda kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

İlk önce telefonunuzdaki Ayarlar uygulamasını açın ve Kablosuz ve Ağ Ayarları bölümüne gidin.

Daha Fazla'ya basın.

Ardından, Wi-Fi ile Arama seçeneğini etkinleştirin.

Hepsi bu kadar! Wi-Fi ile Arama tercihlerinizi de belirleyebilirsiniz. Telefonunuz hücresel şebeke ile aramak için uygunsa Wi-Fi şebekesi otomatik kapatılabiliyor. Bunu yapmak için:





Yukarıda açıklandığı gibi Kablosuz ve Ağ ayarları altındaki Wi-Fi ile Arama seçeneğine dokunun.

Ardından, Bağlantı tercihleri ​​üzerine dokunun.

Son olarak, listeden tercih edilen Wi-Fi seçeneğini seçin.

iPhone'lar için:

Bunu, iPhone'unuzda da yapabilirsiniz – iOS 8 veya üstünü çalıştırmanız gerekir. iPhone'unuzda Wi-Fi ile Arama'yı etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

İlk önce, Ayarlar uygulamasını başlatın ve Aramalar altında Wi-Fi ile Arama'ya gidin. Bu iPhone seçeneği ile Wi-Fi ile Arama'yı açın.

Ayrıca "Acil Durum Adresini Güncelle" seçeneğine dokunarak hücresel operatörünüzün doğru adrese sahip olduğundan emin olabilirsiniz. Wi-Fi şebekesi üzerinden 911 gibi bir acil numarayı çevirdiğinizde, acil durum adresiniz çağrı ile ilişkilendirilir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum