



WhatsApp'ta bildirimlerin çalışmaması sorunu can sıkıcı olabilir. WhatsApp'ın neden bildirim göstermediğinin tek bir cevabı bulunmuyor. Bu sorunun birden çok çözümü mevcut. Gelin bunlara değinelim.

WhatsApp'ın Bildirim Göstermemesi Sorunu ve Çözümü

WhatsApp uygulamasında bildirim ayarlarını kontrol edin

WhatsApp'ta ayarlar ekranında "Bildirimler" kategorisini bulun. Buradan mesaj aldığımızda duymak istediğimiz sesi seçebildiğiniz "Bildirim sesi" adlı bir bölüm var. İşte burada bir ses tonunun seçili olduğundan ve "Sessiz"in seçilmediğinden emin olun. Gerekirse sesi değiştirin.

Aşağı kaydırırsak, gruplar veya çağrılar için aynı ayarları görebiliriz. Bu ayarları da kontrol edebilirsiniz. Ayrıca titreşim ayarları, açılır bildirim veya bildirim LED'inin rengini de değiştirebilirsiniz.

Android Uygulamasının Bildirim Ayarlarını Kontrol Edin

Android'de, her uygulamanın ayrı bildirim ayarları vardır. Ayarlar'a gidip Uygulamalar kategorisine girersek burada çok net görebiliyoruz.

WhatsApp'ı arayın ve içinden"Bildirimler" i seçin. "Bildirimlere izin ver" seçeneğinin etkin olduğunu doğrulayın. İşlev devre dışı bırakılırsa, Android'in bu uygulamaya (WhatsApp) gelen bildirimleri göstermesi engellenir.





Temel olarak, bu adımlarla WhatsApp'ta bildirimlerin çalışmaması, kilit ekranında gösterilmemesi sorunu böyle çözülüyor. Ancak son bir çözüm daha var.

Son çözüm … WhatsApp Önbelleğini Temizleyin

Önbelleği boşaltmak için yapmanız gerekenler:

Android Ayarlarına gidin.

Sonra Uygulamalarda.

Listede WhatsApp'ı arayın ve uygulama ayarlarına girin.

Depolama alanı menüsüne gidin.

Burada önbelleği temizle seçeneğine dokunun.

Bu üç çözümden hiçbiri işe yaramadıysa Google mağazasından WhatsApp'ı yeniden yüklemeyi denemenizi öneririz.

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