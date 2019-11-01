Xiaomi MIUI Cihazda Bildirimlerin Çalışmaması





Pek çok insan, Xiaomi telefonlarının push bildirimleri göstermediğinden şikayet ediyor. Bu sorun Çinli telefonlara özgü. Çin'de üretilen çoğu akıllı telefon, pil ömrünü uzatmak için bildirimleri göstermiyor. Telefonunuza mesaj geldiğinde hemen haberdar olmak isteyenler için can sıkıcı olabilir. MIUI çalıştıran Xiaomi cihazınızın bildirim göstermemesi sorununun çözümlerine yer verdik.

MIUI'lı Xiaomi Telefonda Bildirimlerin Çalışmaması

Adım 1: Ayarlara gidin, uygulama batarya kullanımına girin, uygulamaları seçin. Oradan, push bildirimleri almak istediğiniz tüm uygulamaları bulun ve "Kısıtlama yok" seçeneğini seçin.

Adım 2: Ayarlara, izinlere, otomatik başlat'a gidin. Oradan, bildirimleri almak istediğiniz uygulamaları seçin ve etkinleştirmek için düğmeyi etkinleştirin.

Adım 3: Ayarlar'a gidin, Uygulama bildirimleri: bildirim almak istediğiniz uygulamaları seçin, ardından Öncelikli'yi seçin.





Adım 4: Uygulamayı Son Uygulamalar ekranına kilitlerseniz asla bildirimleri engellenmez. Son açılan uygulamalar ekranına gidin (genelde kare tuşu) sonra uygulamayı bulun ve aşağı sürükleyerek "kilitleyin". Kapanmasını önlersiniz.

Adım 5: Bu son adım, Geliştirici Seçenekleri izni gerektirir. Etkinleştirmek için ayarlara gidin ve en altta Hakkında'ya dokunun. MIUI sürüm numarası yazan satıra sekiz kez dokunun. "Şimdi geliştiricisiniz" diyen küçük bir mesaj almalısınız. Ardından ayarlara geri dönün, geliştirici seçeneğine gidin, en altta "bellek optimizasyonu" sekmesini bulun ve devre dışı bırakın.

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