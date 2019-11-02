En İyi WhatsApp Çıkartma / Sticker Uygulamaları





New Stickers for Whatsapp

Bu uygulama akıllı telefonlar için en iyi WhatsApp çıkartma uygulamalarından biridir. WhatsApp'ın en son sürümü ile kullanılabilir. Uygulamayı başlatıp "WHATSAPP'A EKLE" seçeneğine dokunarak kurun. Çıkartmayı WhatsApp'a aktarırken, WhatsApp'ı açın ve herhangi bir sohbeti görüntüleyin. Yeni çıkartmalarınızı görmek için emoji simgesine dokunduğunuzda yeni çıkartma simgesini bulursunuz ve bu çıkartmaları sohbetlerinizde kullanabilirsiniz.

Android – iOS

wemoji

Wemoji size en iyi WhatsApp çıkartmalarını sunar. Uygulamada 10.000'den fazla seçenek var ve yeni tematik çıkartmalara da sahip. Konuşmalarınızın tonu veya modu ne olursa olsun, ailenize ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz bir çıkartma her zaman olacak. Bu uygulama kalpleri, gülleri ve oyuncak ayıları olan çıkartmalara sahip ve Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram vb. gibi farklı mesajlaşma platformlarında paylaşılabiliyor.

Android

WASticker Apps

Bu uygulama WhatsApp'a biraz çıkartma eklemek için mükemmeldir. Çıkartmalar sohbetleri heyecanlı kılar ve bu nedenle, bu uygulama konuşmaları canlandırmak için harikadır. 30'dan fazla heyecan verici sevgi dolu çıkartmalar, yeni yıl çıkartmaları, günaydın çıkartmaları, iyi ki doğdun çıkartmaları, iyi geceler çıkartması ve birçok çeşit popüler meme çıkartması bulacaksınız.

Android





New Year Whatsapp Sticker 2019

Android için sunulan en iyi WhatsApp çıkartma uygulamaları arasında. Uygulama size tebrik konuşmalarında kendinizi daha iyi ifade etme özgürlüğü veriyor. Uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan ekrandan "WHATSAPP'A EKLE" düğmesine dokunun.

Android

I2 Sticker

Bu uygulamada aile ve arkadaşlarınız için daha hoş çıkartmalar bulacaksınız. Yazı tipi boyutunu, stilini ve rengini değiştirmek için seçenekler var. Oluşturduğunuz tebrik kartlarını diğer sosyal ağ uygulamaları ile de paylaşmak mümkün. Uygulamanın kullanıcı dostu bir arayüzü var ve bir internet bağlantısı olmadan çalışıyor.

Android

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