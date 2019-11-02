



iPhone'da iCloud etkinleştirme kilidini geçmeniz gereken durumlar olabilir. Bu, birçok kullanıcı için yapması zor olan bir şey. Apple, "iPhone'umu Bul" ile son teknoloji hırsızlık önleme özellikleri sunuyor. iPhone kullanıcıları da böylece cihazlarını nerede kaybettiklerini bulabiliyor. Bu özelliği kullanmak Apple ID gerektiriyor. Dolayısıyla hırsızlık önleme özelliğine sahip cihazlarda Apple ID olmaması mümkün değildir. Bu cihazlar ayrıca giriş şifresi olmadan geri yüklenemez. Bu gibi durumlarda, tek alternatif iCloud etkinleştirme kilidini atlatmaktır.

iCloud Etkinleştirme Kilidini Geçmek (iPhone, iPad)

Apple iCloud etkinleştirme kilidini, kullanıcıların cihazlarını ne zaman kaybettiklerinde izlemelerine yardımcı olmak ve aynı zamanda karaborsada satılan iPhone satışlarını azaltmak için çıkardı. "iPhone'umu Bul" özelliği etkin olan kullanılmış bir iPhone satın almanın en büyük dezavantajı, iCloud şifresini geçememektir. Bu yazıda iCloud etkinleştirme kilidini nasıl kaldıracağınızı göstereceğiz.

Öncelikle, iPhone'unuzu kapatıp sonra tekrar açmanız gerekiyor. Cihaz iCloud Ayarlar'ını açmalı.





iPhone'umu Bul'u Etkinleştirin

Daha sonra gelen sayfada, Apple ID şifrenizi girmeniz istenecektir. Şifrenin elinizde olduğundan emin olun.

Şifreniz yoksa, hesabınızı silin ve iPhone'umu Bul'u devre dışı bırakın.

iPhone'u kapatın ve sonra tekrar açın.

Şimdi, iPhone Etkinleştirme Kilidi'ni tekrar görmeyeceksiniz. Artık Apple ID kullanarak iCloud'da oturum açmanıza gerek yoktur.

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