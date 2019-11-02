Samsung Galaxy A80 Açılmıyor, Nasıl Çözülür?





Samsung Galaxy A80'in açılmaması sorununu ele alıyoruz. Aşağıdaki yöntemler sorununuzu çözmezse donanım arızası yaşıyorsunuz demektir.

A80'i güvenli modda başlatmak

A80 kapalıyken, güç düğmesini basılı tutun.

Ekranda "SAMSUNG" göründüğünde, güç düğmesini bırakın.

Güç düğmesini bıraktıktan hemen sonra, Ses kısma düğmesini basılı tutun.

Aygıt yeniden başlatana kadar Sesi azaltma tuşunu basılı tutmaya devam edin.

Güvenli mod, ekranın sol alt köşesinde görüntülenecektir.

Güvenli modu gördüğünüzde Sesi azaltma tuşunu bırakın.

Galaxy A80'iniz güvenli modda doğru şekilde açılırsa, üçüncü taraf bir uygulama cihazın açılmasını engelliyor demektir. Hangi uygulamaların soruna neden olduğunu belirlemek için şu adımları izleyin:

Güvenli modda başla.

Sorunu kontrol edin

Sorun çözülene kadar uygulamaları tek tek kaldırın. En son eklediklerinizle başlamanızı tavsiye ederiz.

Bir uygulamayı kaldırdıktan sonra, telefonu normal modda yeniden başlatın ve sorunu doğrulayın.

Galaxy A80 nasıl kurtarma modunda başlatılır?

Cihazı kapatın.

Ses açma ve Bixby tuşlarını basılı tutun, ardından açma / kapatma tuşunu basılı tutun.

Android logosu göründüğünde tüm düğmeleri bırakın (Android sistem kurtarma menüsü seçeneklerini göstermeden önce "Sistem güncelleme" yazısı yaklaşık 30 – 60 saniye boyunca gösterilecektir).

Galaxy A80 nasıl indirme modunda başlatılır?

Cihazı kapatın.

Ses kısma tuşunu ve Bixby tuşunu basılı tutun, ardından güç tuşunu basılı tutun.

"İndir …" yazan bir ekran gördüğünüzde indirme modunda olacaksınız.

Ekran bu modlardan birinde çalışıyorsa, Android işletim sistemiyle ilgili bir sorununuz var demektir. Çözmek için cihazı kurtarma modunda fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. A80'in açılmaması sorunu büyük ihtimalle düzecek.





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