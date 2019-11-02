



Samsung Galaxy A80'de kameranın dönmemesi sorunu can sıkıcı olabilir. Bunun birçok farklı nedeni bulunuyor. İlk ve en yaygın sebep kirdir. Kamerada yabancı madde olmadığından emin olun. Bunları yumuşak kürdanla ya da kulak temizleme pamuğu ile kontrol edebilirsiniz. Peki diğer çözümler neler?

Samsung Galaxy A80'de Kameranın Dönmemesi Sorunu

Bunun dışında A80'de kamerayı döndürmeye çalışırken hata alıp almadığınızı kontrol edin. Örneğin, ön kamerayı açmak isterken ekranda bir uyarı çıkıyorsa bu uyarı Google'a yazın ve çözüm arayın.

Galaxy A80 kamerası dönmüyor mu? Yazılım kurtarma işlemini gerçekleştirin

Önce Sesi Azalt düğmesini basılı tutun.

Aynı anda Güç düğmesini basılı tutun.

Her iki tuşu da en az 10 saniye basılı tutun.

Bu işlem işe yaramazsa aşağıdakini deneyin:

Kamera uygulaması önbelleğini temizleyin

Ayarlar uygulamasını açın

Uygulamalar'a dokunun.

Ardından kamera uygulamasını bulun. Sistem uygulamaları görünmüyorsa, Menü Menüsü simgesine (sağ üst)> Sistem uygulamalarını göster öğesine dokunun.

Durdurmaya zorla öğesine dokunun.

Aynı ekranda önbelleği temizle'yi seçin.

Ayrıca Sıfırla'yı seçerseniz kamera baştan kurulur ve bu da yararlıdır.

Telefonunuzun sistem önbelleğinin güncel olduğundan emin olmak için önbellek bölümünü silebilirsiniz. Bu, telefonu geçerli önbelleği silmeye ve zaman içinde yenisiyle değiştirmeye zorlar.





Galaxy A80'de önbellek bölümünü temizlemek

Cihazı kapatın.

Ses açma ve Bixby tuşlarını basılı tutun, ardından açma / kapatma tuşunu basılı tutun.

Android logosu göründüğünde tüm düğmeleri bırakın (Android sistem kurtarma menüsü seçeneklerini gelmeden önce "Sistem güncelleme kurulumu" yaklaşık 30 – 60 saniye boyunca gösterilecektir).

"Önbellek bölümünü sil" seçeneğini vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için güç düğmesine basın.

"Evet" vurgulanana kadar ses kısma düğmesine basın ve güç düğmesine basın.

Önbellek bölümü temizlendiğinde, "Sistemi şimdi yeniden başlat" vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basın.

A80'i Güvenli Mod'da başlatın

Cihazı kapatın.

Açma / kapatma tuşunu basılı tutun.

SAMSUNG ekranda göründüğünde, güç düğmesini bırakın.

Güç düğmesini bıraktıktan hemen sonra, Ses kısma düğmesini basılı tutun.

Aygıt yeniden başlatana kadar Sesi azaltma tuşunu basılı tutmaya devam edin.

Güvenli mod ekranın sol alt köşesinde görüntülendiğinde, Ses azaltma tuşunu bırakın.

Ana ekran geldiğinde kamera uygulamasını açın ve sorunu kontrol edin.

Kamera normal çalışıyorsa sorun bir uygulamada demektir. Şüpheli uygulamaları kaldırın.

Galaxy A80 kamerası dönmüyor mu? Uygulama tercihlerini geri yükleyin

Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulama'ya dokunun.

Sağ üstteki Diğer ayarlar'a dokunun.

Uygulama tercihlerini sıfırla'yı seçin.

Cihazı yeniden başlatın ve sorunu kontrol edin.

Eğer A80 kamera hala dönmüyor ya da çalışmıyorsa o halde cihazı önce yedekleyin ve tümden sıfırlayarak baştan yükleyin. Problem devam ederse sorun donanımsal arıza demektir ve A80 kamera değişimi gerektirir.

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