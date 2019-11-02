Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ta Aramalardan Ses Gelmemesi





Aşağıda Samsung Galaxy S9 veya Galaxy S9 Plus cihazınızda aramalarda karşıdakini duyamama sorununu gidermek için çeşitli yollar paylaşacağız. Sorun düşündüğünüzden büyükse operatörünüz ile ilgili olabilir veya donanım arızası oluşmuş olabilir. Önce aşağıdakileri deneyin ve aramalardan tekrar ses alıp almadığınızı görün. Karşıdakini hala duyamıyorsanız diğer faktörleri değerlendirin.

S9 Cihazınızda Sinyal Çubuklarını Kontrol Edin

Aramaları duyamamanızın en olası nedeni, çekim sorunu olabilir. Bağlantının zayıf olup olmadığını kontrol edin. Operatörünüz aramalarınız kalitesinde büyük rol oynar.

Telefonunuzda sıfır sinyal olduğunu fark ederseniz, telefonu sıfırlamanızı ve servisin olması gerektiği gibi çalışmaya başlayıp başlamadığını kontrol etmenizi öneririz.

Bulunduğunuz Yerde Kesinti Olup Olmadığını Onaylayın

Samsung S9, S9 Plus'ta telefon konuşmalarını duymamanızın bir diğer olası nedeni de, yakınınızda bir elektrik kesintisi veya servis kesintisi olabilir. Onaylamak için operatörünüze telefon açın veya web sitesindeki kesinti haberlerine bakın.





SIM Kartı Tekrar Takın

Samsung Galaxy S9'u kapatın.

SIM kartı çıkarın ve birkaç saniye bekleyip tekrar takın.

Akıllı telefonu açın ve servisin geri gelip gelmediğini kontrol edin.

Kir, toz veya yabancı maddeler sinyal kesintisine yol açmış olabilir.

Bluetooth'u Kontrol Edin

Cihazınızı yakın zamanda bir Bluetooth cihazına bağladıysanız S9 ile arama yapmadan önce herhangi bir Bluetooth cihazına bağlı olmadığınızı onaylayın.

S9, S9 Plus'ta Önbelleği Temizleyin

Samsung Galaxy S9 / S9 Plus cihazınızı kapatın

Güç, Home ve Sesi Aç düğmelerini aynı anda basılı tutun.

Düğmeleri S9 / S9 Plus titreyene kadar basılı tutun, Android Kurtarma Modu etkinleşir.

Önbellek Bölümünü Sil seçeneğine gelene dek ses azaltmaya veya artırmaya basın.

Seçmek için güç düğmesini kullanın.

İşlem bitene kadar birkaç dakika bekleyin.

Sistemi Yeniden Başlat seçeneğini seçerek Samsung Galaxy S9 veya Samsung Galaxy S9 Plus cihazınızı yeniden başlatın.

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