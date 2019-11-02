Samsung S10 Plus'ta Servis Yok ve Ağda Kayıtlı Değil Hatası





Samsung Android telefonlarda servis yok ya da ağda kayıtlı değil hatası yaygın olarak görülmektedir. S10 Plus bu telefonlardan biri. İşte çözümler.

İlk çözüm: Samsung Galaxy S10 Plus'ı yeniden başlatın

Güç düğmesini ve ses seviyesini azaltma düğmesini en az 7-8 saniye basılı tutun.

Bakım Başlangıç ​​Modu ekranı görünene kadar birkaç saniye bekleyin.

Seçenekler arasında gezinmek için ses seviyesi düğmelerinden birine basın, ardından Normal Başlat'ı vurgulayın.

Seçmek için güç düğmesine basın.

Yeniden başlatma işleminin tamamlanmasını bekleyin, ardından telefonunuzun sabit bir sinyal alıp almadığını kontrol edin. Servis yok hatası devam ederse ve Galaxy S10 Plus cihazınızın şebeke sinyali hala zayıfsa, bir sonraki yöntemi deneyin.

İkinci çözüm: SIM kartı güncelleyin

Telefonu tamamen kapatın.

SIM tepsisini çıkartıncaya kadar iğneyi yavaşça itin.

SIM kart tepsisini dışarı çekin, ardından SIM'i SIM kart yuvasından çıkarın.

SIM kartın hasar belirtisi gösterip göstermediğini kontrol edin. İyi görünüyorsa, çıkarmadan önce kart yuvasına tekrar aynı konumda yerleştirin.

SIM kartı takın, ardından tepsiyi telefona tekrar yerleştirin.

SIM kart tepsisini yerine kilitleyin, ardından telefonu açın.

Yeniden başlattıktan sonra telefonun şebeke sinyalini yeniden kurmasına izin verin. SIM kartı yeniden taktıktan sonra zayıf sinyal sorunu devam ederse, yanlış ağ yapılandırmalarına atfedilen ağ hatalarını ortadan kaldırmak için diğer geçici çözümleri deneyin.

Üçüncü çözüm: Ağ bağlantılarını değiştirin

Ana menüden Ayarlara erişin.

Bağlantıları seçin.

Mobil ağlar üzerine dokunun.

Şebeke modunu seçin.

LTE / 3G / 2G olarak başka bir mod seçin.

Dördüncü çözüm: Samsung Galaxy S10 Plus'ta ağ ayarlarını geri yükleyin

Ana ekranda görev çubuğunu açın.

Genel Yönetim'i seçin.

Geri yükle'ye dokunun.

Ağ Ayarlarını Sıfırla'yı seçin.

Ayarları sıfırla üzerine dokunun.

Gerekirse, PIN kodunu girin.

Ayarları tekrar sıfırla'yı seçin.

Telefonunuzu sıfırladıktan sonra yeniden başlatın, ardından tekrar çevrimiçi olmak ve hücresel veya Wi-Fi şebekelerine bağlanmak için ağ bağlantılarınızı yapılandırın.





Beşinci çözüm: Samsung Galaxy S10 Plus'ta sistem önbellek bölümünü silin

Galaxy S10 Plus'ınızdaki önbelleği temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Telefonu kapatın.

Sesi Aç düğmesini ve Bixby düğmesini aynı anda basılı tutun.

Sonra güç düğmesini basılı tutun.

Ekranda Android logosunu gördüğünüzde tüm tuşları bırakın, ardından Android sisteminin geri yükleme menüsü seçeneklerinin görünmesini bekleyin.

Kurtarma menüsü seçenekleri görüntülendiğinde, silinen önbellek bölümü vurgulanana kadar arka arkaya Ses Kısma düğmesine basın.

Evet'i vurgulamak için Sesi Azalt düğmesine arka arkaya basın, sonra seçim yapmak için düğmeye basın.

Sistemin önbellek bölümünü temizlemesini bekleyin, ardından Ses düğmesini kullanarak sistemi şimdi yeniden başlat seçeneğini vurgulayın.

Yeniden başlatmayı onaylamak için düğmeye basın.

Altıncı çözüm: Yazılım güncellemelerini kontrol edin

Ana menüden Ayarlara erişin.

Telefon Bilgisi'ni seçin.

Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

Yedinci çözüm: Samsung Galaxy S10 Plus'ta fabrika ayarlarını geri yükleyin

Ayarları seçin.

Genel Yönetim'i seçin.

Geri yükle'ye dokunun.

Fabrika verilerine sıfırla'yı seçin.

Ayrıntıları okuyun, ardından devam etmek için Geri Yükle'yi seçin.

Gerekirse, PIN kodunu girin.

Tamamlamak için Tümünü Sil'e dokunun.

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