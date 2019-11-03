Uygulamadan Uber Hesabını Kapatmak / Devre Dışı Bırakmak





Uber artık ülkemizde eskiden olduğu kadar popüler değil. Servisin birçok işlevi bazı çıkarlar nedeniyle yasaklandı. Neyse ki artık ihtiyacınız olmadığını düşündüğümüz Uber hesabınızdan kurtulmak oldukça kolay. Mobil uygulamayı kullanarak Uber hesabınızı devre dışı bırakabilir / silebilirsiniz.

Uygulamadan Uber Hesabını Silmek

Cihazınızın ana ekranında Uber simgesini bulun ve uygulamayı başlatın.

Ekranınızın sol üst köşesinde menü seçeneklerinin listesini görmek için üç noktalı simgeye dokunun.

Menüden aşağı inin ve "Ayarlar"a dokunun.

"Gizlilik ayarları" seçeneği görünene kadar aşağı kaydırın. Bunu "Aile başlığı" altında göreceksiniz.

Gizlilik ayarları menüsünde aşağıya doğru inin "Hesabınızı silin" ifadesini bulun. Kırmızı renkte görünür olacaktır.

Bundan sonra, Uber hesap şifrenizi tekrar yazarak kimliğinizi doğrulamanız istenecek. Şifrenizi yazın ve ekranda "Doğrula" seçeneğine dokunun.

Şimdi hesabınızın anında devre dışı bırakılacağını onaylayan bir ekrana yönlendirileceksiniz. Hesabın Uber sunucularından tamamen silinmesi 1 ay sürer, yani fikrinizi değiştirdiğinizde hesabınızı yeniden etkinleştirmek için vaktiniz var demektir. "Devam et"i seçin.

Uber, hesabınızı neden silmek istediğinizi belirtmeniz istenecektir. Sebebini seçebilirsiniz.

Son olarak Uber hesabınızı son kez kapatmak isteyip istemediğiniz sorulacak. Emin olduğunuzu belirtmek için "Sil" düğmesine basarak onay verin.

Uber hesabını uygulamadan kapatma / silme işlemi ile ilgili olarak tüm bilinmesi gerekenler bunlardı. Hesabınızın silindiğini bildiren bir mesaj görüntülenecek ve yukarıda belirttiğimiz gibi Uber hesabınızın devre dışı bırakılması yaklaşık 30 gün sürecek.





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