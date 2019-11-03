WhatsApp Durumunu Belirli Kişilerden Gizlemek





Yeni güncelleme ile WhatsApp durumunu belirli kişilerden gizleme özelliği ilk defa yazılıma eklendi. Bu yolla yalnızca kişiler listenizdeki belirli kimseler tarafından görülebilecek durum güncellemeleri paylaşmaya başlayabilirsiniz. Kimlerin WhatsApp durum güncellemelerinizi görmesine izin vermemeyi seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

Bazı Kişilerden WhatsApp Durum Güncellemelerini Gizleme

WhatsApp uygulamanızın güncel olduğundan emin olun. Değilse, ilgili uygulama mağazanıza giderek (Google Play Store ve App Store) güncelleme yapın.

Şimdi, WhatsApp'ı açın ve Durum Sekmesine gitmek için sola kaydırın (Diğer kişilerin durum güncellemelerini gördüğünüz yer)

Ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunun ve Durum gizlilik ayarları'nı seçin.

Üç seçenek göreceksiniz





Kişilerim : Bu seçenek tüm durum güncellemelerinizi tüm WhatsApp kişilerinizle paylaşacaktır.

: Bu seçenek tüm durum güncellemelerinizi tüm WhatsApp kişilerinizle paylaşacaktır. Şunlar Hariç Kişilerimle Paylaş : Bu özellik Durum güncellemelerinizi paylaşmayı seçtiğiniz kişiler dışındaki tüm kişilerle paylaşır. Paylaşılmayacak kişileri seçmek için o kişileri işaretleyin.

: Bu özellik Durum güncellemelerinizi paylaşmayı seçtiğiniz kişiler dışındaki tüm kişilerle paylaşır. Paylaşılmayacak kişileri seçmek için o kişileri işaretleyin. Sadece Şu Kişilerle Paylaş: Bu işlev durum güncellemelerinizi yalnızca seçtiğiniz kişilerle paylaşır. Bunu yapmak için durum güncellemelerinizi paylaşmak istediğiniz kişileri işaretleyin. Sadece birini veya hepsini seçebilirsiniz.

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