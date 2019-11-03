WhatsApp'ta Veri Kullanımını Düşürmek





WhatsApp'taki bunca sayısız özellik tanıtılmadan önce, WhatsApp ayda sadece birkaç yüz megabayta kadar veri harcıyordu. Ama şimdi, WhatsApp ayda neredeyse bir gigabayt verinizi alıyor. Bu çok fazla veri kapasitesine sahip olmayanlar için büyük bir sorundur.

Aşağıdaki birkaç adımda WhatsApp Veri Kullanımınızı büyük ölçüde azaltmak için ne yapmanız gerektiğini size göstereceğiz.

WhatsApp'ta Veri Kullanımını Azaltma

WhatsApp'ınızı açın

App'in sağ üst kısmındaki üç noktaya basın.

Ayarları seçin

Veri ve Depolama Kullanımı üzerine dokunun

Medyayı otomatik indir özelliğinin altında aşağıdakileri göreceksiniz: Mobil Veri Kullanırken seçeneğine basın ve diğer tüm kategorilerin işaretini kaldırın.

Aynısını WiFi'a bağlandığında ve Dolaşımdayken seçenekleri için de yapın.

Bunu yaptıktan sonra, listenin altındaki Arama Ayarları seçeneğine gidin ve WhatsApp Araması sırasında kullanılan veri miktarını düşürün.





WhatsApp, "Sesli mesajlar her zaman en iyi iletişim deneyimi için otomatik olarak indirilir" açıklamasını geçer, çünkü sesli mesajlar için indirmeleri kapatmak istemeyiz, ancak sesli mesajların da otomatik olarak indirilmesini engellemeyi beklerdik. WhatsApp bu özelliği en yakın zamanda eklemeli.

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