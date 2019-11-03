WhatsApp'ta Telefon Numaramı Nasıl Gizlerim?





Ne yazık ki telefon numaranızı WhatsApp uygulamasından gizlemenin doğrudan bir yolu yoktur – çünkü hizmete kaydolmak için otantik bir telefon numarası kullanmanız gerekir. Bununla birlikte sahte bir numara kullanmayı deneyebilirsiniz. Böylece gerçek numaranızı WhatsApp'tan gizlemiş olursunuz. Bunun için bazı hizmetler var.

Yeni Bir Telefon Numarası Almak

Size yeni bir telefon numarası verecek çeşitli servis ve uygulamalardan birini kullanabilirsiniz. Aramalar ve SMS'ler ya da sadece geçici bir numara olarak kullanılabilecek ikincil numara sağlayan çevrimiçi birçok hizmet var ancak hepsi birbirinden farklı. Bunlar arasında en güvenilir olanları Google Voice, Talkatone, Burner, Sideline, Flyp ve Hushed çözümleridir. Bunlarla gerçek WhatsApp numaranızı gizleyebilirsiniz.

Yeni bir WhatsApp Hesabı Açmak?

Yeni numaranızı yukarıda belirtilen hizmetlerden herhangi birini kullanarak aldığınızda, artık yeni bir WhatsApp hesabı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Eğer konuşmalarınızı kaybetmek istemiyorsanız, mevcut WhatsApp hesabınızdaki telefon numarasını değiştirmeyi de deneyebilirsiniz. Bu hem Android hem iOS'te yapılabiliyor.





Mevcut WhatsApp Telefon Numarasını Değiştirme

WhatsApp'ı başlatın. Sağ üst köşedeki üç noktalı menü simgesini dokunun (iPhone sahipleri Ayarlar'a gitmeliler.)

Profilinize göz atmak için ekranın üst kısmındaki Profil görünümüne basın. Ekranınızda hizmete kaydolmak için kullandığınız telefon numarasını göreceksiniz. Düzenlemek için numaraya dokunun.

Ekranın üst kısmından "İleri"yi seçin ve "Eski Telefon Numarası" alanına mevcut numaranızı girin.

Bunun altında, "Yeni Telefon Numarası" alanına alternatif numaranızı yazın.

Ülke kodunuzun doğru girildiğinden emin olun.

Hepsi bu kadar. Artık WhatsApp'ta numaranızı gizleyerek (ve de önceki konuşmalarınızı kaybetmeden) mesajlaşmaya devam edebileceksiniz.

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