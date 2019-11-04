iPad ile Yazdırma İşlemi Yapmak (Tüm Seçenekler)





iPad'ten bir şeyler yazdırmanın (PDF, düz metin ya da resim gibi) farklı farklı adımları bulunuyor. Elinizde birçok seçenek olacak ve bu yazımızda iPad ile yazdırma işlemi yaparken bu seçeneklerin tümünü ele alacağız.

AirPrint ile iPad'den yazdırma yapmak

Kablosuz özelliklere sahip mevcut yazıcıların çoğu iPad ile kolay senkronizasyon sağlayan AirPrint özelliğine sahiptir. Yazdırmak istediğiniz belgeyi, resmi veya web sayfasını kaydettikten ya da ekranda görüntüledikten sonra, yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Uygulamanın paylaş düğmesine (Görselde en sağ üstteki üçüncü simge) dokunun "Yazdır/Print" düğmesini seçin.

Yazıcı kısmından kablosuz yazdırmak istediğiniz makinenizi seçin.

Ardından sağ üst kısımdan Yazdır'ı seçin.

iPad'de AirPrint olmadan yazdırmak

iPad'de kablosuz yazdırma seçeneği AirPrint ile sınırlı değildir. Zira tüm yazıcılarda AirPrint özelliği yoktur, özellikle biraz daha eskilerse. Ancak, kablosuz özelliği varsa, yine kablosuz olarak yazdırma yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, öncelikle söz konusu yazıcınızla ilişkili olan uygulamayı indirmektir; hemen hepsi iPhone veya iPad'inizdeki App Store'da ücretsiz bulunur.

Yazıcının uygulamasını iPad'de açın.

Yazıcınızın WiFi özelliğini açın.

Tabletinizde "Ayarlar" gidin ve WiFi sekmesine basın.

Ağ Seç altında yazıcınızı altında bulun ve üzerine dokunun.

Yazdırmak istediğiniz belgeyi, resmi veya web sayfasını yukarı çekin ve ardından "Paylaş" simgesine basın.

Artık yazıcıyı uygulama yoluyla bağlayabilmeli ve yazabilmelisiniz.

iPad'de Kablolu Yazıcı ile Yazdırmak

Kablosuz olarak bağlanamayan bir yazıcı kullanarak iPad'den yazdırmanın en kolay yolu harici bir donanım kullanmaktır.





OTG özellikli bir USB sürücü satın alabilirsiniz. Sadece iPad modeline göre Lightning veya Type-C girişi olduğundan emin olun. Yazdırılacak dosyaları iPad'den OTG'ye bırakın, sonra OTG'yi yazıcıya bağlayın ve yazdırın.

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