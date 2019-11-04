



Bir iPad'i satmadan, birine vermeden, geri dönüştürmeden veya başka bir amaçla kullanmadan önce sıfırlamak ve fabrika ayarlarına almak her zaman iyi bir fikirdir. Böylece kişisel bilgileriniz ve de hesap bilgileriniz başka hiçbir kişinin eline geçmez. Ayrıca iPad'de yazılım sorunu yaşıyorsanız ve en hızlı sorun giderme yöntemi olarak iPad'i sıfırlamak istiyorsanız yine kullanışlıdır (Tabii önce Ayarları Sıfırla butonunu denemelisiniz)

iPad'i Fabrika Ayarlarına Alarak Sıfırlamak

Eğer imkanınız varsa iPad'inizin verilerini önce iCloud'a (veya bilgisayara) yedeklemenizi öneririz. Ayarlar uygulamasında, Parolalar ve Hesaplar'ı, ardından iCloud Yedekleme'yi seçip Şimdi Yedekle'ye dokunarak bu işlemi yerine getirebilirsiniz.

Ayarlar simgesine ve ardından "Genel" e dokunun.

Ayarlar'daki Genel menüsü, iPad'inizi kapatmak ve sıfırlamak için çeşitli seçenekleri bulabileceğiniz yerdir

iPad'inizi silmek için "Tüm İçeriği ve Ayarları Sil" e dokunun. İşlemi tamamlamak için şifrenizi girmeniz gerekir.

Sıfırlamadan önce iPad'i son bir kez yedeklemek istiyorsanız ilgili butonu seçebilirsiniz ya da yedeğiniz varsa "Şimdi Sil" e dokunmanız yeterlidir.

Fabrika ayarlarına alarak iPad'i sıfırlama işlemini onaylamak için hesap şifrenizi girin.

Sıfırlama tamamlandığında ilk kurulum ekranını götürülecek ve iPad'inizi mağazadan eve ilk getirdiğinizde halinde bulacaksınız. Burada yedekten geri yükleme yapabilirsiniz.





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