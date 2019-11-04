



iPad'iniz size ciddi sorunlar yaşatıyorsa, işleri normale döndürmenin kolay yolu fabrika ayarlarına sıfırlamaktır. Bu işlem iPad'inizdeki tüm verileri ve uygulamaları siler ve fabrikadan çıktığı orijinal haline döndürür.

iPad'i Yedeklemek

İPad'inizi sıfırladıktan sonra, tüm uygulamalarınızı ve verilerinizi en son sürümdeki bir yedekten geri yükleyebilirsiniz veya – yedekte sorun olduğundan şüpheleniyorsanız tüm uygulamaları App Store'dan elle yeniden yüklemeyi deneyin ve yedeklerinizi yoksayın.

iPad'inizi geri yüklemek, cihazınızdaki sorunları gidermeye gelince son çözüm olmalıdır. Zaman alıcıdır ve cihazı sildikten sonra her zaman küçük bir ihtimalle yedeklemeden geri yükleme yaparken işlemin başarısız olma ihtimali vardır. Mümkünse önce problemin bir uygulamadan kaynaklı olup olmadığını anlayın ve o uygulamaları kaldırın. iPad'lere kolay kolay virüs bulaşmaz lakin imkansız değildir.





iPad'inizi sıfırlamadan önce, verilerinizin güncel bir yedeğini aldığınızdan emin olun – özellikle de sıfırlama tamamlandıktan sonra iPad'i uygulamalarınız ve verilerinizle geri yüklemeyi planlıyorsanız. Ayarlar uygulamasını açın. Ekranın üstündeki Apple ID'ye dokunun ve daha sonra "iCloud" a dokunun. "iCloud Yedekleme" ye dokunun. Son başarılı yedeklemenin ne zaman alındığını kontrol edin; Son birkaç saat içinde alınmışsa yeterli olmalı. Aksi takdirde, "Şimdi Yedekle" düğmesine dokunun ve yedeklemenin tamamlanmasını bekleyin.

iPad'i Yedekten Geri Yüklemek

Şimdi tüm uygulamalarınızı ve verilerinizi kaybetmek üzeresiniz. Bu nedenle yedeğinizin yeni olduğundan emin olun ve iPad'i fabrika ayarlarına döndürmek üzere Apple ID'nizi ve şifrenizi girmeye hazırlanın. İşte adımlar:

Ayarlar uygulamasını açın. "Genel" ve ardından "Sıfırla" düğmesine dokunun. Sıfırla sayfasında, "Tüm İçeriği ve Ayarları Sil" e dokunun ve "Şimdi Sil" i seçin. Herhangi bir nedenden dolayı, iPad'inizi daha önce yedeklememişseniz, "Yedekledikten sonra Sil" i seçebilirsiniz. İşlem tamamlanınca "Hoşgeldiniz" ekranında yedekten geri yükleme seçeneğini seçin.

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