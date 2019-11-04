



Virüsler ve diğer kötü niyetli yazılımlar – topluca kötü amaçlı yazılımlar olarak bilinir – teknoloji dünyasının üzerinde kara bulut gibi dolaşırlar. Güvenlik uzmanları, PC'lerde ve Mac'lerde kötü amaçlı yazılım riski konusunda sık sık uyarılar yapar ve çoğu kişi koruma amaçlı masaüstünde veya dizüstü bilgisayarında bir tür antivirüs yazılımı kullanır. Peki ya iPhone'lar? Onlar da risk altında mı? İşte bilmeniz gerekenler.

iPhone'a Virüs Bulaşır mı?

Gündelik kullanıcıların büyük çoğunluğu için iPhone'da virüs riski hemen hemen yok. Güvenlik uzmanları tüketici tarafında neredeyse hiç ihtimal olduğunu düşünmüyor. Cybereason'da güvenlik araştırma başkanı olan Amit Serper da aynı fikirde. Serper bunu "Apple'ın duvarlı bahçe yaklaşımı"nı kullanmasının ve iOS uygulamaları için çok kapalı bir güvenlik modeline sahip olmasının bir sonucu" olduğunu söylüyor

Duvarlı bahçe yaklaşımı Apple'ın üçüncü parti uygulamaları ve hizmetleri App Store aracılığıyla özel olarak onaylaması işlemini ifade ediyor. Bu da kötü amaçlı bir yazılım geliştirilse bile iPhone'un kontrolünü ele geçirme riskini düşürüyor. iPhone'a virüs bulaşmasını önleyen bir diğer faktör de Apple'ın Android'in laneti olan işletim sistemi parçalanmasından kaçınıyor olması.

Android kötü amaçlı yazılımlar için çok daha verimli bir ortam çünkü işletim sisteminin sayısız versiyonu var ve Google bir güvenlik yaması yayımlamasa bile üreticiler bunları telefonlara ulaştırmakta gecikebiliyor. Bunun yanında Apple, iPhone'larda iOS işletim sistemini çok daha sık güncellemekte ve Apple, Android ekosisteminde bulunan OS parçalanması (birçok Android sürümü olması) ile uğraşmak zorunda kalmıyor.





Yüzde Yüz Güvende Değilsiniz

Bununla birlikte, iPhone'lara virüs bulaşıp bulaşamayacağı sorusuna daha kapsamlı bir cevap durumun "iOS'e bağlı" olduğudur. Lakin iOS tabanlı bir aygıtı etkileyebilecek potansiyel virüslerin sayısı bir elin parmağını geçmemektedir. Karşılaştırma yapmak gerekirse bu PC'lerde yüz binleri buluyor.

iPhone'a virüs bulaştırmanın ekonomik değeri o kadar büyüktür ki genellikle ulus devletleri tarafından yalnızca çok yüksek değerli hedeflere karşı kullanılırlar. Bu nedenle devletlerin yıllardır iPhone'lar dahil mobil cihazları kırmanın yollarını araması şaşırtıcı değil. San Bernardino olayında Apple'ın cihazları açmayı reddettiğini hatırlayacaksınız. Bu Apple'ın güvenliği önemsediğinin bir kanıtıydı, ama aynı zamanda hükümetlerin kendi yollarını bulmak zorunda kaldıkları anlamına da geliyordu.

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