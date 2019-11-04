Tüm iPad'lerde Zorla Yeniden Başlatma Adımları





iPad'i yeniden başlatmaya zorlama yani Force Restart hem oldukça kolay hem de bir o kadar etkilidir. Yeniden başlatma işleminde risk yoktur ve tüm işlem yalnızca bir veya iki dakika sürer. Yani verileriniz asla silinmez. Lakin iPad'i yeniden başlatma adımları sahip olunan modele bağlı olarak değişmektedir.

Face ID'li bir iPad'i zorla yeniden başlatma

Güç düğmesini (yan tarafta, ses seviyesi kontrollerinin karşısında bulunur) ve ses seviyesi düğmelerinden birini basılı tutun. Birkaç saniye sonra, ekranda bir kaydırıcı görünmelidir. Kaydırıcıyı sonuna kadar sağa sürükleyin. iPad'iniz kapanacak. Cihazın tamamen kapanması için birkaç dakika bekleyin. Ardından, Apple logosu görünene kadar Güç düğmesini basılı tutun. iPad'iniz normal şekilde yeniden başlatılmalıdır.

Home düğmesini kullanarak iPad'i zorla yeniden başlatma

Güç düğmesini basılı tutun (sahip olduğunuz modele bağlı olarak üstte veya yandadır). Birkaç saniye sonra, ekranda bir kaydırıcı görünmelidir. Kaydırıcıyı sonuna kadar sağa sürükleyin. iPad'iniz kapanacak. Cihazın tamamen kapanması için birkaç dakika bekleyin. Ardından, Apple logosu görünene kadar Güç düğmesini basılı tutmaya devam edin. iPad'iniz normal şekilde yeniden başlatılmalıdır.

Force Restart ya da yeniden başlatmaya zorlama, çoğu zaman iPad'inizle ilgili sorunları çözer. Ancak iPad'iniz daha ciddi bir problem yaşıyorsa ve normal yeniden başlatma prosedürüne cevap vermiyorsa yedekten geri yükleme yapabilirsiniz.

Face ID'li bir iPad'i zorla yeniden başlatma

Bir saniye boyunca Ses Açma düğmesine basın ve bırakın. Ses Kısma düğmesine bir saniye boyunca basın ve bırakın. Apple logosu görünene kadar Güç düğmesini beş saniye basılı tutun.

iPad'iniz kendi kendine yeniden başlayacak, umarız bu süreçte yaşadığı sorunları da çözer.





Diğer iPad türlerini zorla yeniden başlatma

Home düğmesini basılı tutun. Aynı zamanda da Güç düğmesini basılı tutun.

Sıradan bir iPad'i yeniden başlatmak için Home ve Güç düğmelerini aynı anda basılı tutmak yeterlidir. Apple logosunu görene kadar her iki düğmeyi de yaklaşık 10 saniye basılı tutun.

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