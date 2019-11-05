Android İçin WhatsApp Alternatifleri





Telegram Messenger – Devasa Gruplar

WhatsApp'ın iyi bilinen bir rakibi olan Telegram Messenger, WhatsApp'ın en iyi alternatiflerinden biri. Birçok harika özelliği bir araya getiren açık kaynaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Hem Telegram hem de WhatsApp normal mesajlaşma özelliği sunuyor ancak farkları arasında 5000 kişiye kadar süper büyük gruplar, herkese açık kanallar, özel kullanıcı adları, 1,5 GB'a kadar dosya paylaşma imkanı, şifre kilidi, kendi kendini silen mesajlar gibi özellikler var.

Wire – Kullanıcı Adıyla Mesajlaşma

Uçtan uca şifreleme ve gayet sade bir arayüze sahip olan Wire, WhatsApp'a alternatif olan mükemmel ve güvenli bir mesajlaşma uygulamasıdır. James Feiis, Skype'ın kurucu ortağı bu uygulamayı yaptı. Uygulamayı kullanmak için cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi girmeniz gerekir ve bu bilgiler diğer kullanıcılarla paylaşılmaz. Diğer kullanıcılar sizinle yalnızca seçtiğiniz bir kullanıcı adı üzerinden iletişim kurabilir. Ayrıca, mesajları gönderildikten beş saniye ile bir gün sonra kendi kendilerine silmenize izin veren zamanlanmış mesajlar özelliği sunuyor.

Viber – Bire Bir WhatsApp Alternatifi

Yetenekli bir WhatsApp alternatifi olan Viber de listeye girmeyi hakediyor. Viber diğerlerinden daha çok WhatsApp'a benzer. Dünya genelinde 200 milyondan fazla kullanıcısı olması yönüyle büyük bir popülariteye sahip. Mesajınızı ve aramalarınızı başlatmak Viber ile çok kolay. Kişilerinizle doğrudan telefonunuzdaki Viber'dan bağlantı kurmaya başlayabilirsiniz. Viber'da kolayca dosya arayabilir ve paylaşabilirsiniz.

Line – Sınırsız Çıkartmalar

LINE, 2011'in ilk yarısında piyasaya sürülen WhatsApp'a en iyi alternatiflerden biri. Şimdi dünyada popüler bir mesajlaşma servisi oldu. Uygulamanın aynı anda 200 arkadaşınızla grup görüşmeleri yapmanıza izin verme özelliği var. LINE, dünyanın en büyük çıkartma koleksiyonuna sahip olmasıyla popüler, eğer bu sizin için önemliyse. Arayüzü itibariyle basit bir uygulama.





Wickr – Otomatik Silinen Mesajlar

Wickr'da mesajlar hem gönderen hem de alıcı tarafından ayrı ayrı silinebilir. Tamamen gizlilik üzerine çalışır. Mesajlar otomatik imha edilir. Yani mesajınızın görünmesini istediğiniz süreyi seçebileceğiniz anlamına gelir. Mesaj göndermeden önce, birkaç saniyeden beş güne kadar değişen bir süre boyunca kendi kendini imha etme zamanı sunuluyor. Bu süreye ulaşıldığında, gönderdiğiniz mesaj alıcının telefonundan silinir. Basit bir kullanıcı arayüzü var. Bir sohbet penceresi açtığınızda, otomatik imha zamanlayıcısını başlatmak için sadece kilit simgesine dokunun ve işlem tamamdır. Gönderilen her mesajın bir canlı geri sayımı vardır, bu yüzden silinmeden önce ne kadar zaman ekranda kalacağını bilirsiniz. Metin, resim, video, ses veya ekli dosyalar içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

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