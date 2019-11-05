iPad'deki Yer İmini iPhone'da ve Diğer Apple Cihazlarda Görüntülemek





Apple'ın Safari tarayıcısı ile iPad'de sık ziyaret ettiğiniz ya da daha sonra görüntülemek istediğiniz web sitelerini kolayca yer imlerine ekleyebilirsiniz. iPad'inizdeki Safari tarayıcısı aslında web gezintinizi rahat ve basit hale getiren birçok şaşırtıcı özelliklere sahip. Safari'de herhangi bir web sayfasını yer imi olarak ekleyebilir ve hatta bir uygulama ikonu haline getirmek üzere o web sayfasını ana ekranınıza dahi kaydedebilirsiniz.

Yazımızda iPad'de kaydedilen Safari yer imini iPhone gibi diğer Apple cihazlarda görüntülemeyi ele alacağız.

iPad Yer İmlerini (Favoriler) iPhone ve Diğer Apple Cihazlarda Görüntülemek

Safari tarayıcınızı iPhone, Mac ve diğer Apple telefonlarınızda da kullanıyorsanız, iPad'deki Safari'ye kaydedilen favorilerinizi iCloud hesabınızda oturum açarak diğer cihazlarınızdan erişebilirsiniz.

Ayarlar'a gidin ve adınızı gösteren kutucuğa dokunun.

iCloud'u seçin.

Anahtarın yeşil renkte olduğundan emin olmak üzere Safari'yi aşağı kaydırın ve paylaşımı etkinleştirin.

iPad'inizde halihazırda bazı yer imleri varsa, yerel yer imlerinizi birleştirmeniz istenebilir.

iPad'inizde yer imi paylaşımını devre dışı bırakmaya karar verirseniz, paylaşmayı etkinleştirmeden önce ayarlanmış olan yerel yer imlerinin kaybolacağını unutmayın.





Hepsi bu kadar. Şimdi iPad'de favoriye kaydedilmiş Safari yer imi sitelerini iPhone'daki Safari tarayıcısında veya Mac'de görebileceksiniz.

Safari'nin Bonus özelliği

Bir tarayıcı penceresini iPad ana ekranınızda simge haline dönüştürmek de mümkündür:

Ana ekrana eklemek istediğiniz web sayfasına erişin.

Paylaş'a basın.

Paylaş seçenekleri menüsünde "Ana Ekrana Ekle" simgesine dokunun.

O web sitesi ana ekranınızda bir simge olarak görünecek.

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