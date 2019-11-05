



Tıpkı WiFi açıkken bir WiFi ağı aramak gibi bu sorunu çözmek için mevcut mobil ağları aramamız gerekecek. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin. Bu adımların ardından Galaxy S9 ve S9 Plus'ta servis yok problemi sorunu ortadan çıkabilir.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus Servis Yok Problemi

Home ekranından bildirim çubuğunu aşağı kaydırın.

Şimdi "Uçak Modu" yazan veya uçak simgesi taşıyan butona dokunun. Alternatif olarak, Ayarlar menüsü >> Daha Fazla >> "Uçak Modu" özelliğini açık hale getirebilirsiniz.

Bir iki dakika bekleyin ve ardından kapatın. (Bunu, bildirim çubuğundaki Uçak Modu Simgesine dokunarak veya Ayarlar menüsünden yapabilirsiniz).

Kullanılabilir mobil ağları aramak ve Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın bunlara tekrar başarılı şekilde bağlanması için biraz bekleyin.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ta Yalnızca Acil Durum Aramaları Sorunu

Bildiğiniz gibi uçak modu Veri, WiFi ve Bluetooth gibi tüm ağ Bağlantılarını kapatır. Eğer internetten bir dosya indiriyorsanız veya şu anda WiFi veya Bluetooth üzerinden bir dosya gönderiyorsanız, yukarıdaki adımları izlemeden önce Dosyanın indirme veya gönderme işleminin bitmesini beklemek isteyebilirsiniz.

Ekranda 'yalnızca acil durum çağrıları' için uyarısını görüyorsanız yukarıdaki adımlarından ardından uyarı ekrandan kalkmalı ve Samsung Galaxy S9 veya S9 Plus'ınız tekrar sinyal almaya başlamalı. Aksi geçerliyse SIM tepsisinde bir arıza var demektir.





Güvenilir bir teknisyene veya yakındaki herhangi bir Samsung servisine gitmeyi deneyebilirsiniz.

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