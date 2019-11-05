Samsung Galaxy Telefonda Şifresi Unutulan Ekran Kilidini Açmak





Herhangi bir Samsung Galaxy telefonda ekran kilidini atlamanın 2 yolu vardır. İlki, Google'ın FindMyDevice web sitesini kullanmaktır ki aynı fonksiyonu diğer Android cihazlar için de sunar.

FindMyDevice Kullanarak Samsung Telefonda Kilit Ekranını Açmak

Doğrudan FindMyDevice web sitesine gidin.

Samsung cihazınızda ekli Google detaylarınızla giriş yapın.

Birden fazla Google hesabı kullanılmışsa onları da gösterecek.

Cihazınızı listeden seçin.

Telefonunuzu kilitleyin üzerine basın ve şifre girin. Bu şifre mevcut kilit ekranınızın yerini alacak. (Bunun çalışması için telefonunuzun internete veri veya WiFi üzerinden bağlı olması gerekiyor).

Şifre değiştirildikten sonra işlemin başarılı olduğuna dair mesaj alacaksınız. Şimdi telefonunuzu açın ve kilit ekranı için belirlediğiniz yeni şifreyi girin.

Samsung Galaxy cihazınızın kilidini açtıktan sonra, Ayarlar >> Ekranı Kilidi ve Güvenlik yoluyla başka bir şifre belirleyebilirsiniz.

Samsung'un FindMyMobile Çözümü

Önceki FindMyDevice yöntemi ile aynıdır, ancak yalnızca Samsung cihazlara özeldir.





Samsung FindMyMobile Web Sitesini ziyaret edin.

Samsung Galaxy cihazınızın bilgileriyle siteye giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra Cihazımın kilidini aç'a tıklayın. (Samsung Galaxy cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun)

İşlev başarılı mesajı alacaksınız.

Samsung Galaxy cihazınız kilit ekranı şimdi açılmalıdır.

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