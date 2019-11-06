



Apple'ın video yayın hizmeti nihayet duyurulduktan 42 gün sonra 1 Kasım'da çıkış yaptı. 10 orijinal dizi ve filmle birlikte gelen servisin arkasında oldukça geniş bir bütçeye sahip Apple gibi bir şirketin bulunması yönüyle prodüksiyon kalitesi yüksek yapımlara sahip olması bekleniyor. Peki Apple TV+'a nasıl abone olunuyor?

Apple TV+'a Nasıl Abone Olunur?

Servis aylık 4,99 dolara kullanılıyor ancak 10 Eylül 2019'dan sonra herhangi bir yeni iPhone, iPad, Apple TV veya Mac sistem satın alırsanız 12 ay ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Apple TV+ şu anda kullanılabilir olduğundan hemen kayıt olarak dizi ve filmleri izlemeye başlayabilirsiniz.

Apple TV+ Nasıl Kullanılır?

Apple TV uygulamasını cihazınızda başlatın. (uyumlu cihazların listesi için aşağıyı kontrol edin).

Henüz "Şimdi İzle" ekranına gelmediyseniz ekranın altındaki "Şimdi İzle" seçeneğine basın.

Şimdi aşağıdaki seçeneklere göz atın:





Eğer yeni bir Apple cihaz satın aldıysanız TV+'ı 12 ay kullanabileceğinizi gösteren bir uyarı mesajı göreceksiniz. Anında göremediyseniz görünene dek aşağı kaydırın ve sonra "1 Yıl Ücretsiz Kullanın" butonuna dokunun. Fatura bilgilerinizi onaylayın.

Yeni Apple cihaz satın almadıysanız 7 günlük deneme süresinden faydalanabilirsiniz. "Ücretsiz dene"yi görene dek aşağı kaydırın. Butona basın ve ardından fatura bilgilerinizi onaylayın. 7 günün ardından 4.99 dolar ücret alınacak. Bu süreden sonra aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Apple TV + Bu Cihazlarda Çalışır:

iOS'in en son sürümüne sahip herhangi bir iPhone veya iPod Touch.

iPadOS'in en son sürümüne sahip olan herhangi bir iPad.

TVOS'in en son sürümüne sahip Apple TV 4K veya Apple TV HD.

Apple TV Yazılım Güncellemesinin en son sürümüne sahip 3. nesil Apple TV.

Apple TV uygulamasını çalıştıran akıllı TV veya gerçek zamanlı medya oynatıcı.

MacOS'in en son sürümünü çalıştıran bir Mac bilgisayar.

Safari, Firefox veya Chrome web tarayıcısını çalıştıran herhangi bir PC (tv.apple.com adresine gidin).

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