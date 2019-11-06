



Evde hala mükemmel çalışan eski bir televizyonunuz varsa bu TV'yi kolayca Akıllı TV / Smart TV'ye dönüştürebilirsiniz. İnternete bağlanamayan eski TV'nizi atmanıza hiç gerek yok. Ekranı yeterince büyükse ve bir USB girişi ya da HDMI gibi buna benzer farklı bir yuvası varsa basit şekilde Smart TV haline getirmeniz mümkün.

Eski Televizyonu Akıllı TV'ye Dönüştürmek

Bu işlem aslında düşündüğünüzden basittir. Yeni bir Akıllı TV'ye binlerce lira ödemenize gerek yoktur. Eğer elinizde büyük ekranlı bir TV varsa Netflix dizilerinizi, YouTube videolarınızı ve hatta kendi indirdiğiniz içeriklerinizi TV'nizden görüntüleyebilirsiniz.

Chromecast

Chromecast bir HDMI dongle'dır; internetten (örn. YouTube, Spotify, Netflix) içerikleri görüntülemenizi sağlar. Akıllı telefonların, tabletlerin ve bilgisayarların ekranını eski TV'nize yansıtabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan HDMI bağlantı noktasıdır ki her modern TV'de vardır. Rakipsiz bir kalite / fiyat oranı sunar.

Chromecast, akıllı olmayan TV'leri internete bağlamak için en iyi çözümlerden biridir: Ucuzdur (kur el verdiği kadar), kullanımı kolaydır ve çok çeşitli cihazlarla uyumludur. 3 farklı modeli bulunmaktadır:

39 Euro'ya mal olan ve 1080p çözünürlüğe kadar video izlemenizi sağlayan Chromecast (çoğu kullanıcı için yeterlidir)

(çoğu kullanıcı için yeterlidir) 79 Euro'ya mal olan ve 4K çözünürlüğü ve HDR'ı destekleyen Chromecast Ultra

Ve yalnızca ses sistemleri için kullanılan Chromecast audio (Bu durumda işimize yaramıyor)

Chromecast'i TV'ye Bağlamak Çok Kolaydır

Cihazı eski TV'nizdeki HDMI yuvasına bağlayın.

Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde Google Home uygulamasını indirin; bu yolla chromecast'i yapılandıracağız ve ev WiFi ağınıza bağlayacağız.

Birkaç saniye içinde TV'niz internetten, yerel ağdan veya WiFi ağına bağlı cihazlardan (örneğin, akıllı telefon gibi) içerikler görüntülemeye hazır olacaktır.

Uyumluluk

Chromecast, Android 4.1 veya üstü olan tüm tablet ve akıllı telefonlarla, iPhone, iPad, Windows Phone (sınırlı) ve Chrome tarayıcısı çalıştırabilen tüm bilgisayarlarla uyumludur.





Bu kriterlerle uyumlu birçok uygulama vardır: YouTube, Netflix, Infinity, Spotify, Google Müzik, Plex ve diğerleri gibi.

Chromecast'in güçlü yanlarından biri bilgisayarınızda, akıllı telefonunuzda veya tabletinizdeki bir film veya TV dizisini izlemeye başladığınızda görüntüyü kablosuz olarak ev televizyonunuza aktarabiliyor olmanızdır. Tek ihtiyacınız olan Chromecast'i ilgili yuvaya bağlamak.

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