



iPhone'unuzun şifresini sıfırlamak için kullanabileceğiniz etkili yöntemlerden biri fabrika ayarlarına sıfırlama yapmaktır. Bu işlem iPhone XR, XS ve XS Max'teki tüm dosyalarınızı, kişilerinizi ve ayarlarınızı kaybetmenize neden olur. Ancak, işleme devam etmeden önce dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz ve daha sonra cihazınızı yedekten geri yükleyebilirsiniz.

iPhone XR, XS ve XS Max'te Şifre Sıfırlamak

Parolanızı sıfırlamak için kullanabileceğiniz farklı yöntemler var ve bunlar iTunes, iCloud ve kurtarma modu yöntemleri olarak sıralanıyor.

iTunes

Şifrenizi iTunes kullanarak sıfırlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Öncelikle, iPhone XR, XS veya XS Max'i USB üzerinden bir bilgisayara bağlayın.

Ardından, bilgisayarınızdaki iTunes'a gidin ve gerekirse şifrenizi yazın.

iPhone'unuzun senkronize edilmesi birkaç dakika sürecektir, tamamlandıktan sonra yedekleme işlemine başlayın.

Senkronizasyonu ve yedeklemeyi tamamladığınızda, Geri yükle üzerine dokunun.

Cihazınızı seçin ve son olarak mevcut yedeklemelerin tarihini ve boyutunu kontrol edin ve en yenisini seçin.

iCloud

Bu URL'yi bilgisayardan ziyaret edin: iCloud.com/find.

İstenirse, Apple Kimliğinizi girin.

Ardından, ekranın en üstündeki Tüm Cihazlar üzerine dokunun.

Ardından, sıfırlamak istediğiniz cihaza ve ardından Sil üzerine dokunun.

İki seçenek görmelisiniz. Biri yedeklemeden geri yükleme diğeri cihazı yeni olarak kurmaktır. Daha önce bir yedeğiniz varsa, önceki seçenekle devam edebilirsiniz.

Not: Bu yöntemde iPhone'umu Bul özelliğini kullanmak için iPhone XR, XS veya XS Max'te internet bağlantısı olmalıdır.





Kurtarma Modu

iPhone'unuzu daha önce iCloud veya iTunes ile senkronize etmediyseniz, kurtarma modu mümkün olan en iyi seçenektir. Bu yöntem telefondaki tüm verileri ve şifreyi siler.

iPhone XR, XS veya XS Max'i USB üzerinden bilgisayara bağlayın.

Sonra, bilgisayardaki iTunes'a gidin.

iPhone XR, XS veya XS Max bağlandığında, yeniden başlatmaya zorlayın. Uyku ve Giriş tuşlarını yaklaşık 10 saniye basılı tutarak yapılabilir.

Şimdi iki seçenek görmelisiniz: Geri Yükle veya Güncelle.

Güncelle seçeneğini seçin; iTunes, iOS'i cihaza yeniden yüklemeye başlayacaktır. Dosyalarınıza kaybolmaz ancak işlem birkaç dakika sürer.

iPhone XR, XS veya XS Max'te şifre sıfırlamak için tüm bilmeniz gereken adımlar bunlardı.

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