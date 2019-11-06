



iPhone'un mikrofonunu kontrol edebilen Siri akıllı yardımcısı eller serbest modunda komutlar vermek için kullanışlı araçtır. Ne var ki mikrofonu kontrol edebilen tek şey Siri değil. Bazen uygulamalar da sizi dinlemeye devam edebilir. Bu da istenmeyen gizlilik sorunlarına ve daha fazlasına yol açabilir.

iPhone'un ve Uygulamaların Sizi Dinlemesini Önleyin

Siri'nin mikrofon erişimini devre dışı bıraktığınızda istenmeyen komutlar verme problemini çözmüş olursunuz. Peki uygulamaların sizi dinlemesini nasıl önleyebilirsiniz? iPhone'unuzda bazı uygulamaların mikrofon erişimini devre dışı bırakarak size kulak kesilmelerini engellemiş olursunuz.

Belirli uygulamalar için mikrofon erişimini devre dışı bırakmak:

iPhone'unuzun Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Gizlilik" ayarları sayfasına kaydırın.

Bu sayfada "Mikrofon" u seçin.

Mikrofonunuza erişimi olan her uygulamanın bir listesi görünür. Erişimlerini iptal etmek istiyorsanız, her birine yakın olan kaydırıcıya dokunun; devre dışı bırakıldığında kaydırıcı gri renkte olmalıdır.

Yeni bir uygulama yüklendiğinde yine mikrofon erişimini anında engelleyebilirsiniz. Erişim istendiğinde, "İzin Verme" ye dokunmanız yeterlidir.





"Hey Siri" yi Devre Dışı Bırakmak

Siri'nin sizi durmadan dinlemesini istemiyorsanız (mahremiyet gerekçeleri veya hatalı Siri komutları nedeniyle) aşağıdakileri yapın:

Bir kez daha Ayarlar'ı başlatın.

"Siri ve Arama" ya ulaşın.

"Hey Siri'yi Dinle" yöntemini devre dışı bırakmak için yanındaki tuşu gri konuma getirin.

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