Smart TV'ye Nasıl Uygulama Yüklenir?





Apple TV'ye Uygulama Yükleme

Apple TV'niz İnternete bağlı değilse uygulamaları indiremeyeceğinizi unutmayın.

Eski bir TV'niz varsa (üçüncü nesil veya daha erken), Apple TV'ye uygulama indiremezsiniz.

App Store'u açın (A simgesiyle görünür)

iPhone'unuza "Apple TV Uzaktan Kumandası" uygulamasını indirdiyseniz, App Store'u kolayca açabilirsiniz.

Ara seçeneğini kullanarak bir uygulamayı arayabilirsiniz. Parmağınızı uzaktan kumandadaki dokunmatik ekranda hareket ettirerek aramayı etkinleştirin, ardından bir uygulamanın adını girin. Uygulamaları kategoriye göre de görüntüleyebilirsiniz.

Şimdi Al ya da İndir butonuna basın. Ardından uygulama otomatik olarak App Store'dan indirilecek.

Ücretli uygulamalarda Apple TV kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekebilir.

Samsung Smart TV'ye Uygulama Yükleme

Samsung Smart TV kumandanızda Smart Hub'a basın. Uzaktan kumandada, ortadaki çok renkli düğmedir. Bazı kumandalarda tuşun görünümü değişebilir.

Samsung Uygulamalar'ı seçin: Uzaktan kumandadaki oklarla Uygulamalarım bölümüne gidin ve okların ortasındaki düğmeye tıklayarak Samsung Uygulamaları seçin.

Soldaki menüde, uygulama kategorilerinin bir listesini göreceksiniz. Bir kategoriyi seçin, örneğin en popüler oyunlar vb. gibi.

İstediğiniz kategoride bir uygulama seçin. Uygulama sayfası açılır. Ayarlar'a dokunun. Uygulama sayfasında, Yükle'yi ardından Başlat'ı seçin.

İşlem tamamlandığında doğrudan uygulamaya gidersiniz ve uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

LG Smart TV'ye Uygulama Yükleme

LG Smart TV'nizin internete bağlı olması gerektiğini unutmayın. Uzaktan kumandadaki Smart düğmesine basın.

Profilinize erişin, ekrandaki Bağlan düğmesini seçin. Ekranın sağ üst köşesinde görünen bir düğmedir. Giriş sayfasına gidin, e-posta adresiniz ve şifreniz de dahil olmak üzere gerekli bilgileri girin.

Kategoriler arasında gezinmek için uzaktan kumandadan imleci sağa getirin ve kullanabileceğiniz farklı kategoriler arasında gezinin.

Bir kategori seçin. LG Smart World gibi bir kategori seçebilirsiniz. Bu kategoriye ait sayfa görüntülenir ve mevcut uygulamalar listelenir.

Üst menüden bir konu başlığı seçebilirsiniz.

Bir uygulamaya basın ve özel sayfası açılır. Yükle üzerine dokunun. Başlığın hemen altında, Kur düğmesini seçin. Ücretli bir uygulama olması durumunda fiyat bilgisi altta yazar.

Tamamlandığında, Başlat'ı seçin ve uygulamanın keyfini çıkarın.

Sony Android Smart TV'ye Uygulama Yükleme

Sony Android Akıllı TV'ye uygulama indirmek için TV'nizin internete bağlı olması gerektiğini unutmayın. Uzaktan kumandadaki Home düğmesine basın. Uygulamalar bölümünde çeşitli bölümlerde gezinmek için parmağınızı kumandadaki dokunmatik yüzey üzerinde kaydırın.

Mağaza'ya dokunun. Soldaki ilk (çok renkli) simgedir. Farklı uygulamalara bakabilir, uygulama yelpazesi hakkında bilgi sahibi olmak için farklı konulara göz atabilirsiniz. Ek olarak, büyüteç simgesini kullanarak bir uygulamayı doğrudan ismiyle arayabilirsiniz.

Uygulama sayfası açılır açılmaz yükle üzerine dokunun. Ücretli uygulamalarda İndir butonu yerine fiyat bilgisi gösterilir.

Devam Et'e basın. Ekranın sağ ortasında bulunan Devam düğmesine basarak indirme işlemini başlatırsınız. Yükleme tamamlandığında uygulamayı Başlat butonuyla açabilirsiniz.

Akıllı TV'lere nasıl uygulama kurulacağı hakkında detaylı bilgiler verdik. İndirme ve kurulum işlemleri tüm akıllı televizyonlarda aşağı yukarı aynıdır.

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