



Xiaomi Redmi Note 8T özellikleri ve fiyatı ile duyuruldu. Önce Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürün ailesinin ismi daha sonra ise ayrı bir alt marka olan Redmi yine fiyat / performans anlamında iddialı telefonlarla öne çıkmayı başarıyor. Çoğu kullanıcı Xiaomi Mi Note 10'un çıkış yapmasını beklerken, Xiaomi bu kez herkesi şaşırttı ve Redmi Note 8T'yi de açıkladı. Redmi Note 8 ile 8T arasında çok az fark var. Yeni cihaz NFC desteği ve 18W hızlı şarj desteği ile kardeşinden ayrılıyor.

Redmi Note 8T Özellikleri

Ekranı 6.3 inç boyutta ve 13 MP özçekim kamerası öndeki su damlası çentiğe gizlenmiş. Telefonun ekranı FHD+ çözünürlüğe sahip. Arkasında ise 8 MP f/2.2 ultra geniş açı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı lense sahip. Ana kamerası 48 MP çözünürlükte f/1.8 diyafram açıklığı sunuyor. Böylelikle dörtlü kamera kurulumu elde edilmiş oluyor.

Redmi Note 8'deki aynı Snapdragon 665 yonga setine sahip ve bu kez 3 GB veya 4 GB RAM seçenekleri sunuyor. microSD yuvası ile genişletilebilen 128 GB depolama alanına sahip. Batarya kapasitesi 4000 mAh olarak belirlenmiş ve şimdi kutudan 18W hızlı şarj cihazıyla çıkıyor (normal Redmi Note 8'de hızlı şarj cihazı yoktu). Yazılım tarafında MIUI 10 arayüzlü Android 9 Pie çalıştırıyor.





Fiyatı ve Renkleri

Redmi Note 8T renkleri arasında Mavi, Beyaz ve Siyah var. Cihazın fiyatı 4 / 64 GB bellek seçeneği için 199 avro ve 3 / 32 GB bellek seçeneği için 179 avro olarak belirlenmiş. Ayrıca 249 avrodan satılacak olan 4 / 128 GB seçeneği de var. Satışların 8 Kasım'da İspanya ve İtalya'da, ardından 13 Kasım'da Fransa'da ve 15 Kasım'da Almanya'da başlaması planlanıyor. Türkiye'de çıkış yapma ihtimali yüksek.