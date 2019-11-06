



Tüketim devrinde yaşıyoruz ve bu zamanda eğer en son çıkan teknolojik cihaza sahip değilseniz ne yazık ki diğer insanlar kadar havalı görülmüyorsunuz. Ancak bunun için kötü hissetmek zorunda değilsiniz. iPhone X ile iPhone 11 arasındaki tek tasarım farkı olan kameraları bu basit sticker ile aynı yapabilirsiniz.

Yalnızca 5 Liraya iPhone X'i iPhone 11'e Dönüştürün

Satın alabileceğiniz sahte iPhone 11 kamera lens yapışkanı ile iPhone X'i en son çıkan iPhone 11'e dönüştürebiliyorsunuz. Ve bunun için binlerce lira yerine sadece 5 TL ödemeniz gerekiyor. Bu sahte kamera yapışkanı iPhone X, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin üstüne mükemmel şekilde oturuyor ve onları ilgili iPhone 11 modeline dönüştürüyor.

Seçenekler arasında 2 veya 3 lensli yapışkanlar var. Bunlar eski iPhone'u iPhone 11 ya da iPhone 11 Pro / Max'e dönüştürüyorlar.

Lens yapışkanında LED flaş ve derinlik sensörü açıklıkları var ve LED flaşı engellemediği özellikle belirtilmiş. Ürün yerine yerleştirildikten sonra eski iPhone'unuz iPhone 11 gibi görünüyor ve cihazın kameralarını normal şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani fotoğraf veya video çekmenize engel olmuyor.





Kamera yapışkanı ayrıca lenslerinizi düşme ve çizilmelerden korur. Hafif ve ince malzemeden yapılmıştır. Kamera çıkıntınıza yalnızca 0,3 mm kadar ekleme yapıyor. Yüksek ışık geçirgenliği nedeniyle fotoğraf kalitesini etkilemediği belirtilmiş..

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