



Google Slaytları veya Microsoft PowerPoint'i sık sık kullanıyorsanız, bu dosyalardan birini diğerine dönüştürmeniz gerekebilir. PowerPoint formatına dönüştürmeniz gereken herhangi bir Google Slayt sunumunuz varsa aşağıdaki adımlara göz atabilirsiniz.

Google Slayt'ı PowerPoint Dosyasına Dönüştürmek

Google Slaytlar sunumunuzu PowerPoint formatında kaydetmek istiyorsanız, bu aslında o kadar da karmaşık bir işlem değildir. İşte nasıl yapıldığının adımları:

Bir web tarayıcısından Google Drive'a erişin.

PowerPoint'e dönüştürmek istediğiniz Slaytlar dosyasını bulun ve açın. Sayfanın sol üstündeki 3 yatay çizgiye dokunarak ve menüden "Slaytlar" ı seçerek slaytlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Açılan sunumda "Dosya" ya dokunun.

"İndir" e dokunun ve ardından "Microsoft PowerPoint (.pptx)." formatını seçin.

Doküman yani Google Slaytlar dosyası PowerPoint formatında bilgisayarınıza kaydedilecek. Hangi tarayıcıyı kullandığınıza bağlı olarak dosyanın kaydedildiği yer Masaüstü ya da İndirilenler olabilir.





Mozilla Firefox 'ta bir iletişim kutusu görünür ve dosyayı PowerPoint'te açmanıza veya sabit sürücünüze kaydetmenize izin verilir.

'ta bir iletişim kutusu görünür ve dosyayı PowerPoint'te açmanıza veya sabit sürücünüze kaydetmenize izin verilir. Chrome 'da dosya anında indirilir. Tarayıcı penceresinde indirme çubuğunu açarak görebilirsiniz.

'da dosya anında indirilir. Tarayıcı penceresinde indirme çubuğunu açarak görebilirsiniz. Microsoft Edge'de tarayıcıda dosyayı açmak veya kaydetmek isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu görünür.

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