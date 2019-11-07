Huawei P20 Lite Sürücülerini İndirmek (Mac, Windows)





Huawei P20 Lite sürücüleri cihazı farklı sistemlere bağlarken ve daha gelişmiş ayarlara erişmek isterken ihtiyaç duyulan dosyalar arasında yer alıyor. Aşağıda hem Windows hem de Mac bilgisayarlar için P20 Lite driver indirme adımlarına yer verdik.

Huawei P20 Lite'ta Dosya Aktarma Modu Nasıl Etkinleştirilir?

Yeni bir Android kullanıcısıysanız, Huawei P20 Lite ile bilgisayar arasında dosya aktarmak başta zor olabilir. Ne yazık ki bu işlem telefonu bir kabloyla PC'ye bağlamak kadar kolay değil. Telefonda dosya aktarımını etkinleştirmek için değiştirmeniz gereken küçük seçenekler var. Önce dosya aktarım modundan bahsedelim:

Adım 1: Huawei P20 Lite'ı bilgisayarınıza bir USB-C kablosuyla bağlayın.

Adım 2: Bağlandıktan sonra varsayılan olarak "Yalnızca Şarj" modu etkin olacaktır.

Adım 3: Dosya aktarımını etkinleştirmek için telefonunuzdaki bildirimler panelinden aşağı kaydırın ve "USB üzerinden şarj et" düğmesine dokunun.

Adım 4 – Şimdi ekrandaki seçeneklerden "Dosya Aktar" ı seçin.

Bu kadar. Artık bilgisayarınızdan P20 Lite hafıza bölümüne erişebilmeli ve aralarında kolayca dosya aktarabilmelisiniz.

Windows'ta Huawei P20 Lite Sürücüleri (Driver)

Huawei P20 Lite cihazını bir Windows PC'ye doğru şekilde bağlamak için, Huawei HiSuite'i indirmeniz gerekir. Bu araç, Huawei telefonlarınızı bilgisayarınıza bağlamanıza, dosya aktarmanıza ve hatta telefon yazılımını güncellemenize olanak tanır.

Huawei P20 Lite cihazını doğrudan bir Windows PC'ye bağlamak ve bilgisayar tarafından tanınmasını beklemek de mümkündür, MTP sürücüleri Windows tarafından otomatik olarak yüklenecektir.

HiSuite ile kurulacak olan resmi sürücüler, daha yüksek veri aktarım hızından yararlanmanıza izin verir. P20 Lite bilgisayar tarafından görülmüyorsa veya telefonunuzu bağladıktan sonra hiçbir şey olmuyorsa, Huawei HiSuite yazılımını indirmeniz veya Huawei P20 Lite sürücülerini elle kurmanız gerekir.

P20 Lite'ı bilgisayarınıza bağlarken, yalnızca telefonla birlikte verilen USB-C kablosunu kullanmanız önerilir.





Huawei P20 Lite'ı Windows PC'ye bağlamak için adımları listeledik

Adım 1: Huawei HiSuite'ı indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.

Adım 2: Huawei P20 Lite cihazını bir USB-C kablosuyla bilgisayara bağlayın.

Adım 3: Bilgisayarın aygıtı tanımasını ve gerekli dosyaları ve sürücüleri kurmasını bekleyin.

Adım 4 – Birkaç dosyanın yüklendiğini göreceksiniz. Bilgisayarım veya Bu bilgisayar'a erişin.

Adım 5: Telefona çift tıklayın, şimdi Windows PC'de Huawei P20 Lite'a göz atmaya hazırsınız.

Mac için Huawei P20 Lite USB Sürücüsü (Driver)

Huawei P20 Lite'ın dahili belleğine erişmek macOS / Mac OS X'te nispeten daha kolaydır. Android File Transfer, telefonunuzla bilgisayarınız arasında veri aktarmak için Android telefonlarınızı (ve tabletlerinizi) bağlamaya yarayan Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir yardımcı programdır.

Android Dosya Transferi birçok önemli fonksiyonu kaybediyor ve eski görünüyor, ancak işini iyi yapıyor ve hemen hemen tüm Android cihazlarla uyumlu.

Bir Huawei P20 Lite / P20 Lite Pro / P20 Lite Lite ve bir USB-C kablonuz olduğundan emin olun (tercihen telefonla birlikte verilen kablo). Ardından şu hızlı adımları izleyin:

Adım 1: Android Dosya Aktarımı'nı indirin ve Mac bilgisayarınıza yükleyin.

Adım 2: Huawei P20 Lite'ı bilgisayarınıza bir USB-C kablosuyla bağlayın.

Adım 3: Bilgisayarın aygıtı tanımasını bekleyin. Yeni bir Android cihazını ilk kez bağlarken işlem birkaç saniye sürebilir.

Adım 4: Telefonun bilgisayarınızla iletişim kurmasını sağlamak için telefon ekranında "İzin Ver" e dokunun.

Adım 5: Android File Transfer penceresi dahili telefon hafızasının dizinleriyle otomatik olarak açılır.

Sonuç

Hepsi bu kadar. Huawei P20 Lite driver indirme adımlarına hem Windows hem de Mac için yer verdik. Aynı zamanda dosya aktarım yöntemlerini gösterdik. Driver indirmenin en kolay yolu olarak HiSuite yazılımını kullandık.

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