Huawei P20/P20 Pro'yu Bilgisayara Dönüştürmek (Masaüstü Modunda Kullanmak)





Piyasada bulunan ve yüzlerce lira yatırım yapmanız gereken diğer bazı telefonların aksine Huawei P20 / P20 Pro'da masaüstü modunu kullanmak için sadece USB-C – HDMI adaptörüne ihtiyaç duyuluyor. İsterseniz aynı kablo Huawei P20 / P20 Pro'nuzu TV'nize bağlamak için de yeterlidir. Öyleyse P20 ve P20 Pro'yu masaüstü bilgisayar moduna dönüştürme adımlarına yer verelim.

Huawei P20/P20 Pro'yu Masaüstü Bilgisayar Modunda Kullanmak

USB-C – HDMI adaptörünü çevrimiçi mağazaların çoğundan satın alabilirsiniz. Elinizde zaten böyle bir adaptörünüz varsa o zaman en zor kısmı atlattınız demektir. Şimdi aşağıdaki adımları takip ediniz.

HDMI ucunu ekranın HDMI bağlantı noktasına takın ve USB-C ucunu P20'ye takın.

Telefonunuz titremeli ve bir pop görünecektir. Üzerine dokunun ve seçeneklerden Easy Projection'ı (Kolay Yansıtma) seçin.

Bu özelliği ilk kez kullanıyorsanız, bir dizi öğretici görüntülenebilir, gerekliyse baştan sona bakabilirsiniz.

Screencast gibi başka bir seçeneğe geçmek isterseniz, bildirimi aşağı kaydırın, üzerine dokunun ve Değiştir deyin.

Kolay projeksiyon modundayken, bildirim çubuğunu tekrar kaydırın ve "Sanal Klavye ve Fare" seçeneğine dokunun. Bu, telefonunuzu bir klavyeye ve fareye dönüştürür böylece P20/P20 Pro ile masaüstü ekranınızı kontrol etmenizi sağlar. Ekrandaki fareyi kontrol etmek için parmağınızı ekran üzerinde hareket ettirin ve tıklamak içinse ekrana dokunun. İlk başta kontroller zor gelebilir. İşte bazı ipuçları:





Masaüstü Modu Kontrolleri

Ekrana parmağınızla bir kez dokunmak: Sol Tıklama

Ekrana iki parmağınızla bir kez dokunmak: Sağ Tıklama

Tek bir parmağınızı ekran etrafında kaydırmak: Fare Hareketleri

Tek parmağınızla çift dokunmak: Metin Seçimi

Tek parmağınızla çift dokunmak ve sürüklemek: Bir Pencereyi Taşıma

İki parmağınızı ekranda yukarı ve aşağı kaydırmak: Web sayfaları veya uygulamalar arasında gezinmek.

Bunlar sadece başlamanız gereken temel bilgilerdir. Bir PC'nin nasıl çalıştırılacağını bildiğiniz sürece, bunun nasıl kullanılacağını da tahmin edebilirsiniz. Yazımızda P20 ve P20 Pro'yu masaüstü bilgisayara dönüştürme adımlarına yer verdik.

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