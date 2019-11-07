Huawei P20'de Ekran Titremesi Sorunu ve Çözümü





Huawei P20'de ekran titremesi sorunu yaygın olarak görülür. Problem donanımsalsa ekran değişimi gereklidir ancak değilse bunu yazılımsal adımlarla çözebilirsiniz. Sorunun eski bir yazılım sürümünden kaynaklandığı durumlar olmuştur. Bunun için önce güncellemeler varsa yükleyin. Ardından aşağıdaki sorun giderme adımlarına göz atabilirsiniz.

Soft Reset

P20'yi tamamen yeniden başlatarak belleğini tazelemiş olursunuz. Her sorunda yapmanız gereken ilk şey budur. Soft reset genellikle cihaz yanıt vermediğinde yapılsa da, bu durumda da uygulanabilir, çünkü böyle yaparak, soruna neden olabilecek tüm geçici bozuk veriler ortadan kaldırılır. Aşağıdaki yönergeleri izleyin:

Güç ve Sesi azaltma tuşunu basılı tutun (en fazla 45 saniye basılı tutun).

Cihaz yeniden başlayana kadar bekleyin.

Ekran titreme sorunu hala devam ediyorsa, diğer sorun giderme adımlarına geçin:

Telefonun Önbellek Bölümünü Temizleme

Bazen, telefonun önbellek bölümünde depolanan veriler ekranın çalışma biçimini bozabilir. Eğer ekranın titremesine neden olan şey buysa, aşağıdaki yönergeleri izleyerek P20'nin önbellek bölümünü temizleyebilirsiniz.





Telefonu tamamen kapatın

Cihazınızdaki Güç düğmesi ile birlikte Ses açma düğmesini aynı anda birkaç saniye boyunca basılı tutun

Bu noktada, P20 stok kurtarma moduna girer

(Cache) Önbellek Bölümünü Sil 'seçeneğini vurgulamak için ses düğmelerini kullanın ve seçmek için açma / kapatma (güç) tuşunu kullanın.

İşlem tamamlandıktan sonra, telefonu yeniden başlatın

Yukarıda belirtilen sorun giderme adımlarının ardından eminiz P20'nin ekran titremesi (flickering) sorunu ortadan kalkacak. Olur da problem devam ederse o halde ekran titremesi sorunu donanımsal demektir. O halde P20 ekran değişimi yaptırmanız gerekir.

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