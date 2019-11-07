Samsung Galaxy S10'da Ekranı Sürekli Açık Tutmak





Samsung Galaxy S10'da ekranı sürekli açık tutmanıza yarayan özellikler bulunuyor. "Her Zaman Açık Ekran" adlı bir özellik, cihaz uykudayken bile saat, tarih ve çeşitli bildirim simgeleri gibi ayrıntıları görmenizi sağlıyor.

Her zaman açık ekran varsayılan olarak etkin değildir, ancak ayarlardan bunu değiştirebilirsiniz. Örneğin, S10'un ekranı siz ekrana baktığınız sürece açık kalabilir. Çok yararlı bir özelliktir.

Samsung Galaxy S10'da Ekranın Kapanmasını Önlemek

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Ekran kilidi" ne basın.

"Her Zaman Açık Ekran" seçeneğine dokunun.

"Her Zaman Açık Ekran" etkin değilse, özelliği etkinleştirmek için düğmeyi sağa kaydırın.

"Ekran Modu" nu seçin.

Tercih ettiğiniz ayarı seçin. Ekranın her zaman görünür olmasını istiyorsanız, "Her Zaman Göster" i seçmelisiniz.

S10 Ekranını Bakıldığı Sürece Açık Tutmak

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Gelişmiş özellikler" i seçin.

"Hareket ve işaretler" i seçin.

Düğmeyi sağa kaydırarak "Smart stay" özelliğini etkinleştirin.

Samsung Galaxy S10'un ekranı artık siz ekrana baktığınız sürece her zaman açık kalacak.





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