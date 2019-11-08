



Widget'lar ya da araçlar (araç takımları), Bugün Görüntüsü ekranında yer alan, büyük uygulamaların küçük sürümleridir ve iPhone'unuzu kişiselleştirmek için etkili bir yoldur. Örneğin Hava Durumu uygulaması gibi ögeler asıl uygulamayı başlatarak bulabileceğiniz bilgilerin hızlı ve kompakt bir özetini sunar. Peki iPhone'a nasıl daha fazla araç takımı (widget) eklenir?

iPhone Ana Ekranına Yeni Araç Takımları (Widget) Eklemek

Araç takımları asıl uygulamalarla kısayoldan etkileşimde bulunmanıza izin verir. Örneğin, Shazam widget'ı şarkıyı bir dokunmayla bulmanızı sağlarken, Kestirmeler widget'ı size sık tercih ettiğiniz kestirmeleri sunar.

Her uygulamanın kendi kişisel araç takımı bulunmuyor ancak zaman zaman yeni widget'lar eklemek istediğinizde bunu Bugün Görüntüsü'nden kolayca yapabilirsiniz.

Adımlar

Widget'lar indirilen uygulamalar ile otomatik olarak iPhone'a yüklenir. Bununla birlikte, araç takımları Bugün Görüntüsü ekranında otomatik olarak görünmezler. Ancak ekranın altından eklenebilirler:





"Today View" ya da "Bugün Görüntüsü" ekranına gidin. Bunun için ana sayfa, Bildirim merkezi veya Kilit ekranından yana doğru kaydırın.

Aşağı kaydırın ve "Düzenle" yi seçin. Varsa cihazınızın kilidinin açılması gerekebilir.

"Diğer" araç takımları altında cihazınıza indirilen birçok uygulamanın widget'larını göreceksiniz. İstediğiniz araç takımını bulun ve artı işaretine dokunun. Sayfanın üst kısmında görünecektir.

Bugün Görüntüsü ekranına eklemek istediğiniz tüm araçları, ekranın sağ tarafındaki çubuklarla yeniden düzenleyebilirsiniz

Eksi işaret silinmelerini sağlar.

Son olarak "Tamam"a dokunun.

iPhone'a araç takımı / widget eklemek için tüm bilmeniz gerekenler bunlardı.

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