



iPhone'da ana ekranda hava durumu widget'ının görünmemesi ciddi bir problem olabilir. Sorunu çözmek için bazı radikal yöntemler denemeden önce, daha derine inmemize gerek olup olmadığından emin olmak için aşağıdaki basit adımlarla başlayalım.

iPhone'da Ana Ekrandaki Hava Durumu Aracının Çalışmaması

İlk önce, Kilit Ekranı'na gitmek için ana ekranda sola kaydırın.

Sonra ekranı en alta kaydırın.

"Düzenle" ye dokunun.

Hava durumu aracını kaldırın ve daha sonra tekrar yükleyin (Aracın yanındaki kırmızı düğmeye dokunmanız yeterlidir. Onaylamak için daha sonra "Tamam" üzerine dokunun. Cihazınızı yeniden başlatın ve ardından hava durumu aracını tekrar indirin).

Şimdi iPhone'u zorla yeniden başlatın. Bu işlem bazı iPhone'larda güç düğmesini ve Home düğmesini basılı tutarak yapılırken bazılarında ses kısma düğmesini ve güç düğmesini basılı tutularak yapılıyor.

Cihazınız yeniden başlatıldığında, Kilit ekranına gidin ve hava durumu aracının şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Değilse bir sonraki yönteme geçin.

Hava Durumu Uygulamasının Konumunuza Her Zaman Erişmesine İzin Verin

Öncelikle, iOS cihazınızda Ayarlar uygulamasını başlatın ve ardından "Gizlilik" seçeneğine dokunun.

Ardından, Konum Servisleri'ne ve ardından "Hava Durumu" üzerine dokunun.

"Her zaman" seçeneğini seçin.

Hepsi bu kadar. Hava Durumu Widget'ı şimdi güncellenmelidir. Hala çalışmıyorsa, bir sonraki yönteme geçin.

Hava Durumu Uygulaması İçin Arkaplan Uygulama Yenilemesini Etkinleştirin

Öncelikle, Ayarlar uygulamasını başlatın.

Ardından, "Genel" seçeneğine dokunun ve sonra "Arka Plan Uygulama Yenileme" özelliğinin açık olduğundan emin olun.

iOS cihazınızı yeniden başlatın.

Cihaz yeniden başlatıldığında hava durumu widget'ı çalışıyor mu kontrol edin.

Konum ve Gizlilik Sıfırlama

Ayarlar uygulamasını başlatın ve "Genel" seçeneğine dokunun.

Ardından, "sıfırla" üzerine dokunun.

Şimdi, "Konumu ve Gizliliği Sıfırla" üzerine dokunun.

Onayla üzerine dokunun.

Tüm Ayarları Sıfırlama

Bu işlemde verileriniz ve medyalarınız bozulmadan kalacaktır ve iPhone'un hava durumu aracının tekrar çalışmasını sağlayabilir.





Cihazınızda Ayarlar uygulamasını başlatın ve Genel seçeneğine dokunun.

Ardından, Sıfırla üzerine dokunun.

"Tüm Ayarları Sıfırla" üzerine dokunun ve sonra "Onayla" üzerine dokunun.

iPhone'u Güncelleyin

Hava Durumu widget'ı ile ilgili bir hata varsa yeni iOS güncellemesinde düzeltilmiş olabilir.

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Genel" seçeneğine dokunun.

"Yazılım Güncelleme" üzerine dokunun

En son iOS sürümünü cihazınıza yükleyin.

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