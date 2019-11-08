LG G7 ThinQ'nun Şarj Edildikten Sonra Açılmaması





Yeni LG G7 ThinQ gibi bir amiral gemisi akıllı telefona sahip olmak hiçbir zaman şarj sorunları ya da cihazın açılmaması problemi yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Online ortamlarda LG G7 ThinQ'nun cihaz tam şarj edildikten sonra bile açılmadığına işaret eden problemler görebilirsiniz. Bu rehberde LG G7 ThinQ'nun düzgün şekilde açılmaması sorununu ele alacağız.

Güç Düğmesi Arızalanmış Olabilir

Sorunu çözmede uygulayabileceğiniz aşağıdaki yöntemlere göz atmadan önce en basit adım olarak cihazınızdaki güç düğmesinin çalıştığından emin olun. "Güç" düğmesi düşme, darbe, çarpma, toz ya da su hasarı gibi durumlar neticesinde arıza yapmış olabilir. Bu yüzden tüm çözümlerden önce güç düğmesi arızası ihtimalini göz önünde bulundurun.

Kurtarma Moduna Önyükleyin ve Önbellek Bölümünü Silin

LG G7 ThinQ cihazınızı kurtarma moduna geçirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Ses Yükseltme, Güç ve Home düğmelerini aynı anda basılı tutmanız gerekiyor.

Telefon titreyene kadar düğmeleri basılı tutmaya devam edin ve sonrasında Güç düğmesini bırakın ancak Ses Yükseltme ile Home düğmesini basılı tutun. Android Sistem Kurtarma ekranını görene kadar tuşları bırakmayın.

Ardından, Önbellek Bölümünü Sil seçeneğine gitmek için Ses Kısma düğmesini kullanın ve sonra seçmek için Güç düğmesine basın.

Telefonunuz önbellek bölümünü temizlediğinde, otomatik olarak yeniden başlatılır.

Güvenli Moda Önyükleme

G7 ThinQ'nun açılmaması sorununu gidermek için kullanabileceğiniz bir diğer püf noktası da cihazınızı Güvenli Mod'da başlatmaktır. Cihazınız Güvenli Mod'da başlatıldıktan sonra, yalnızca yerleşik uygulamaları çalıştırır. Sorunun cihazınızdaki bir uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etme fırsatını bulursunuz.





LG G7'nizi Güvenli Mod'da başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin:

G7 ThinQ'nun Güç düğmesini basılı tutun.

Ardından, LG logosunun görünmesini bekleyin. Logo çıktığında Ses kısma düğmesini basılı tutun.

Bu işlem cihazınızın yeniden başlatılmasını sağlar ve Güvenli Mod bildirimi, ekranınızın sol alt köşesinde görünür.

Yukarıda listelenen püf noktaları takip ettikten sonra hala telefonun normal bir şekilde açılmaması sorunu yaşıyorsanız, teknik destek almanızı tavsiye ederiz. Gerekliyse garanti talebinde dahi bulunabilirsiniz.

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