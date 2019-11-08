Samsung Galaxy Note 8'de Dokunmatik Ekran Hassasiyeti Sorunu





Samsung Galaxy Note 8 dokunmatik ekran hassasiyeti sorunu nasıl ortadan kaldırılır buna değineceğiz. Her şeyden önce en iyi çözüm ekranı temizlemektir. Ekranda dokunmatik hassasiyetini etkileyen küçük parçacıklar veya kirler olabilir. Telefonunuzun ekranını silmek için hafif bez kullanın. Ardından Note 8 cihazınızda dokunmatik ekranın normal şekilde yanıt verip vermediğini kontrol edin. Değilse, bir sonraki adıma geçin.

Note 8'i Güvenli Modda Başlatın

Burası temel olarak cihazınızdaki üçüncü taraf uygulamaların çalışmasını engelleyen ve yalnızca çekirdek uygulamaların çalışmasını sağlayan yerdir. İndirdiğiniz bir uygulamanın Samsung Galaxy Note 8'de dokunmatik ekran hassasiyeti sorununa yol açıp açmadığını anlamanızı sağlar. Note 8'i güvenli modda başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Cihazı kapatın.

Güç Düğmesine basılı tutun. Samsung Logosu göründüğünde, güç düğmesini bırakın ve Sesi Azalt düğmesini basılı tutun. Sesi azaltma düğmesini basılı tutmaya devam edin.

Şimdi güvenli modda olmalısınız. Ekranın sol alt köşesinde yazılı "Güvenli Mod" yazar. Note 8 ekranında hala hassasiyet sorunu olup olmadığını kontrol edin.

Sorun güvenli modda mevcut değilse, o zaman yüklemiş olduğunuz bir uygulama buna sebep oluyor demektir ve sorunu çözmek için söz konusu uygulamayı kaldırmanız gerekir.

Bununla birlikte, hassasiyet sorunu güvenli modda dahi devam ediyorsa bir sonraki adıma geçin.





Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

Fabrika ayarlarına sıfırlama her zaman yazılımla ilgili problemler için nihai çözüm sağlar. Ancak bunun bir bedeli var; tüm verilerinizi / dosyalarınızı kaybedersiniz, bu yüzden cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce önemli dosyalarınızı yedeklemenizi öneririz. Note 8'de sıfırlama yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Samsung Galaxy Note 8'inizi kapatın.

Bixby Düğmesini ve Sesi Açma Düğmesini basılı tutun. Şimdi, Güç düğmesine basılı tutun.

Android logosunu görene kadar üç düğmeye de basılı tutun. Gördüğünüzde, düğmeleri bırakın.

"Sistem güncellemeleri yükleniyor" yazar; bir dakika kadar bekledikten sonra kurtarma menüsüne yönlendirilirsiniz.

Ses Kısma düğmesini kullanarak, "Verileri Sil / Fabrika Ayarlarına Sıfırla" seçeneğine gidin ve Güç düğmesini kullanarak seçin.

Yine, "Evet" e gitmek için Ses kısma düğmesini kullanın ve Güç düğmesini kullanarak işlemi seçin.

Note 8'i tamamen silmeyi tamamladıktan sonra, "Sistemi Şimdi Yeniden Başlat" seçeneğine gidin. Ekran hassasiyeti sorunu hala devam ediyorsa o halde ekran değişimi gerekli olabilir.

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