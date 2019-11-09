iPhone 11, Pro ve Max'de Ekran Görüntüsü Almak





Daha önce bir iPhone X, iPhone XS veya iPhone XR kullandıysanız, bu işleme aşina olabilirsiniz. iPhone 11'de ana ekran düğmesi bulunmadığından, Apple ekran görüntüleri almak için cihazda farklı bir donanım düğmesi kombinasyonları kullanıyor. iPhone 11, Pro ve Max'de ekran görüntüsü nasıl alınır?

iPhone 11'de Ekran Görüntüsü Alma Kılavuzu

Ekran görüntüsü alma adımları oldukça kolaydır. Yapmanız gereken şeyler şöyledir:

Adım 1: Yan ve Ses Açma düğmesine basın

iPhone 11'inizde Ses Açma ve Yan düğmeye (daha önce Uyku / Uyanma düğmesi olarak bilinirdi) aynı anda basın. Düğmeleri bastıktan kısa süre sonra ekran görüntüsü alınacaktır.

Adım 2: Ekran Görüntüsünü Düzenleyin

Tanıdık kamera deklanşör sesini duyacaksınız ve ekran görüntüsü önizlemesi alt kısımda görünecek. Üzerine dokunun; ekran görüntüsüne açıklama ekleme ve düzenleme seçeneğini görürsünüz. Ekran görüntüsünü buradan kırpabilirsiniz.

Ekran görüntüsü sesini kapatmak için iPhone'unuzu sessize almanız yeterlidir.

Adım 3: Ekran Görüntüsünü Paylaşın

Doğrudan Paylaş sayfasına geçmek ve ekran görüntüsünü istediğiniz bir uygulamaya göndermek için önizlemesine uzunca dokunun.

Ekran görüntüsü önizlemesini de kapatabilirsiniz. Ekran görüntüsü otomatik olarak Fotoğraflar uygulamasındaki Ekran Görüntüsü albümüne kaydedilir.





Assistive Touch ile iPhone 11'de Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Yalnızca bir elinizle iPhone 11'de ekran görüntüsü almak istiyorsanız bunu Assistive Touch ile yapabilirsiniz.

Adım 1. Yardımcı Dokunmayı Etkinleştirin

Assistive Touch'ı etkinleştirin: Ayarlar -> Genel -> Erişilebilirlik -> Assistive Touch seçeneğine giderek özelliği açabilirsiniz. Ekranınıza eklenmiş yarı saydam bir düğme göreceksiniz. Bu iPhone 11'in Assistive Touch düğmesidir.

Adım 2. En Üst Menüyü Özelleştirin

En Üstteki Menüyü Özelleştir seçeneğine dokunun.

Ardından Özel üzerine (yıldız olan) dokunun ve listeden Ekran Görüntüsü'nü seçin.

Ekran görüntüsü butonu Assistive Touch menüsüne eklenecektir.

Ekran görüntüsü düğmesini değiştirmek için varsayılan simgelerden herhangi birine veya listedeki başka seçeneğe de dokunabilirsiniz.

iPhone 11'de Ekran Görüntülerini Görüntülemek

Tüm ekran görüntülerini, Fotoğraflar uygulamasının içindeki Ekran görüntüleri albümünde bulabilirsiniz. Bu albüm, Selfie'ler albümü gibi, otomatik olarak oluşturulur. Çektiğiniz her ekran görüntüsü otomatik olarak iPhone 11'in bu albümene eklenecektir.

Fotoğraflar uygulamasını açın, Albümler sekmesine dokunun; listede Ekran görüntüsü albümünü bulabilirsiniz.

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