iPhone XR, XS ve XS Max'te Dokunmatik Ekran Sorunu





Bu kılavuzda, iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr için dokunmatik ekran sorunlarını çözme yollarını göstereceğiz. Bu cihazlarda dokunmatik ekran sorunları çeşitli nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Problemin olası nedenleri ve çözümlerini paylaşalım.

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'de Dokunmatik Ekran Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Öncelikle, dokunmatik ekran sorunlarının nedeninin donanımın hasar görmesinden kaynaklanabileceğini (iPhone'un birkaç kez düşürülmesi gibi) unutmayın. Telefon hala garanti süresi içindeyse, Apple teknisyenine götürmenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca su hasarı da dokunmatik sorununa neden olur.

Ekran Koruyucusu (Varsa) ve Kılıfı Çıkarın

Ekran koruyucular bazı durumlarda yararlı olmakla birlikte dokunmatiği etkileyebiliyor. Ekran koruyucunuzdaki ekstra katman dokunuşlarınızın ekrana iletilmesini zayıflatır. Dokunmatik ekran sorununun devam edip etmediğini görmek için ayrıca kılıfınızı da çıkarın.

İşletim Sisteminizi Güncelleyin

iPhone Xs, Xs Max ve Xr'de dokunmatik problemi yazılımla ilgili olabilir. Bu durumda Apple büyük olasılıkla sorunu çözecek bir güncelleme yayımlayacaktır. Sorunu gidermek için cihazınızı güncellemenizi öneririz.

iPhone Xs, Xs Max ve Xr'de Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Fabrika ayarlarına dönme birçok yazılım arızasını düzeltir ve ilgili ekran sorununuzu çözme şansı yüksektir. Fabrika ayarlarına sıfırlama, cihazınızı ilk kullandığınız zamanki durumuna geri döndürerek yeni bir başlangıç ​​yapmanızı sağlar. Ayrıca tüm verilerinizi siler, böylece devam etmeden önce muhtemelen önemli verilerinizi yedeklemelisiniz.





Fabrika ayarlarına dönmek için iPhone Xs, Xs Max veya Xr'de Ayarlar >> Genel >> Sıfırla >> yoluna gidin ve Apple kimliğinizi ve şifrenizi girin ve devam edin. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi derhal başlar ve telefonunuz yeniden başlatılır.

Dokunmatik sorunu hala devam ediyorsa ekran değişimi gerekebilir.

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