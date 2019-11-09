Samsung Galaxy Note 10'da Dokunmatiğin Çalışmaması Sorunu Nasıl Çözülür?





Bu yazımızda Samsung Galaxy Note 10'da dokunmatik ekran sorununun nasıl düzeltilebileceğini ele alacağız. Note 10'da dokunmatik sorunu yaşıyorsanız

Note 10'da Soft Reset

Dokunmatik ekranınız aniden çalışmayı durdurduysa bunun nedeni küçük yazılımsal bir problem olabilir. Dokunmatik sorununun yazılımsal olduğunu onaylamak için yapılacak en etkili yöntem resetlemedir. Cihazı tamamen sıfırlamadan önce soft reset olarak bilinen yöntemi deneyebilirsiniz.

Sesi azaltma düğmesini basılı tutun ve henüz bırakmayın.

Ses düğmesini basılı tutarken, Güç tuşunu da basılı tutun.

Her iki tuşu 15 saniye boyunca veya Galaxy Note 10 logosu ekranda görünene kadar basılı tutun.

Note 10 baştan başlayacak ve eğer problem yazılımsal ise bu şekilde düzelmiş olması gerekecek. Ancak sorun devam ediyorsa o halde daha büyük bir problem var demektir. Bir teknik servise gitmeden önce aşağıdakini deneyin:

Final Çözüm: Hard Reset

Bazen bir sistem güncellemesi yüklenirken kesintiye uğrayabilir. Bu da Note 10'un hatalı çalışmasına neden olabilir ve dokunmanıza yanıt vermeyen bir dokunmatik ekranla kala kalabilirsiniz. Ayrıca son zamanlarda bazı yeni uygulamaları indirip yüklediyseniz, sisteminiz bundan etkilenebilir.

Telefonunuzu sıfırladıktan sonra, tüm verilerinizi kaybolur ancak önceden yedek alırsanız bunları yedekten geri getirebilirsiniz. Bu nedenle, Samsung Galaxy Note 10'daki verileri yedeklemeyi unutmayın.





Hard Reset (tam sıfırlama veya donanım sıfırlama) yapmak için aşağıdaki talimatlara uyun:

Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini basılı tutun.

Logo görünür görünmez Kilitle düğmesini bırakın, ancak Ses Kısma düğmesini basılı tutmaya devam edin.

Şimdi kurtarma ekranı görünmelidir.

Menüde gezinmek için ses tuşlarını kullanın.

"Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla" seçeneğine gelin.

Onaylamak için Güç tuşuna basın.

"Evet – tüm kullanıcı verilerini sil" i seçin.

Güç tuşuna bir kez daha basın.

"Sistemi şimdi yeniden başlat" ı seçin.

Sorunun yazılımla ilgisi varsa, donanım sıfırlama işlemi sorunu çözecektir. Galaxy Note 10 dokunmatik ekranınız hard reset işleminden sonra da yani fabrika ayarlarına alındıktan sonra bile hatalı davranıyorsa o halde ekran değişimi gerekli olabilir.

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