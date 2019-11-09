Samsung Galaxy S10'u Tam Ekran Yapmak İçin Navigasyon Çubuğunu Gizlemek





Samsung Galaxy S10 cihazınızda ekranın altındaki normal düğmeler yerine navigasyon hareketlerini kullanabilirsiniz – ancak bu özellik otomatik olarak etkinleştirilmemiştir. Bunun nedeni, navigasyon hareketleri etkinleştirildiğinde, Geri, Home ve Uygulama düğmelerinin kaybolmasıdır ve bu da Samsung Galaxy S10'u ilk kez kullananların kafasını karıştırabilir.

Samsung Galaxy S10'da Navigasyon Çubuğunu Gizlemek

Ancak bu navigasyon jestleri olarak da bilinen dokunmatik navigasyon hareketlerinin kullanımı aslında o kadar karmaşık değildir. Öyleyse S10'u tam ekran yapmanın yollarını görelim:

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Ekran" ve ardından "Navigasyon çubuğu" nu seçin.

Navigasyon çubuğu sayfasında "Tam ekran hareketleri" seçin.

Düğme sırasının terchinize göre yapılandırıldığından emin olun.

Samsung bu anlamda geri, ana ekran ve uygulama menüsü tuşlarının yerini ve kullanım biçimini ayarlamanıza izin veriyor.

Samsung Galaxy 10'da Gezinme Hareketlerini Nasıl Kullanabilirim?

Navigasyon jestlerini etkinleştirdiğinizde ekranın altındaki alışılmış menü simgeleri kaybolur. Ancak bu 3 düğmenin kaybolması durumunda bile, dokunmatik hareketleri geleneksel düğmelerin olduğu hizadan yaparsınız.

Tüm bilmeniz gerekenler aşağıdadır:

Geri:

Geri düğmesine basmak yerine önceki ekrana dönmek için ekranda sola doğru kaydırın.

Home:

Ana ekrana geri dönmek için ana ekran düğmesine basmak yerine artık aynı hizadan ekranı yukarı çekmeniz yeterlidir.





Uygulama Değiştirici:

Uygulama değiştiriciyi başlatmak için ekranın sağ alt kısmından yukarı kaydırın.

Google Home:

Google ana sayfasına erişmek için ekranın alt ortasına kadar parmağınızı kaydırın, ardından kısa bir süre parmağınızı bekletin.

Uygulamalar Arasında Geçiş Yapma:

Başlattığınız uygulamalar arasında seri şekilde gezinmek için kullanılabilecek bir jest daha var. Ortadaki çubuktan sağdaki çubuğa doğru kaydırırsınız.

Samsung Galaxy S10'da navigasyon çubuğunu gizleyerek telefonu tam ekran yapma adımlarını paylaştık.

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