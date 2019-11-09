Samsung Galaxy S9 ve S9+'ta Hoparlörden Ses Gelmemesi





Değilse, hoparlörleri temizleyebilirsiniz. Bu, ses kalitesini artırabilecek daha basit ve ücretsiz bir çözümdür. Hoparlörlerin sırayla olduğundan emin olduktan sonra, yazılımı açıp incelemenin zamanı geldi. İşte Galaxy S9 ve Galaxy S9 + üzerindeki ses sorunlarını çözme konusunda ayrıntılı bir rehber.

Ses Bildirimlerini ve Ayarlarını Kontrol Edin

Telefonun ses ayarlarına erişmek için aşağıdakileri yapın:

AYARLAR'I AÇIN

SESLER VE TİTREŞİM'E DOKUNUN

SESİ SEÇİN

SES SEVİYESİNİ YÜKSELTİN

Sesi maksimuma ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Ardından zil sesi, bildirimler, sistem sesleri ve burada listelenen diğer seçenekler için ayrı ayrı ses seviyelerini kontrol edin.

Her şey yolundaysa, Galaxy S9 / S9+'ta her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için Ayarlar> Bildirimler bölümüne gidin ve hiçbir seçeneğin devre dışı bırakılmadığından emin olun.

S9/S9+ Hoparlörünü Temizleyin

Samsung Galaxy S9'un hoparlörlerinde toz ve tortu kalmış olabilir. Bu sorun düşük veya bozuk sesle sonuçlanabilir.

Hoparlörleri temizlemek için yumuşak bir pamuklu çubuk kullanabilirsiniz. Basınçlı hava dikkatli kullanılırsa kiri almaya yardım edebilir.





Hoparlörü ıslatmamaya dikkat edin. S9 hoparlörlerinin ızgaralarını temizlemek için diş fırçası kullanabilirsiniz.

Cihazı Baştan Başlatın

S9'da zorla yeniden başlatma yaparak hoparlör ses sorununu çözmeye çalışabilirsiniz. Telefon tekrar açıldıktan sonra, sesin şimdi duyulup duyulmadığına bakın.

SES KISMA DÜĞMESİNE BASILI TUTUN

TUŞU BIRAKMADAN GÜÇ DÜĞMESİNE BASIN

10 SANİYE KADAR İKİ DÜĞMEYİ BASILI TUTUN

Fabrika Ayarlarına Döndürün

Fabrika ayarlarına sıfırlama en ciddi yazılım sorunlarını bile ortadan kaldıracaktır. Ancak bu yöntem kişisel bilgilerinizi de siler. Telefonunuzu geri yüklemeden önce yedeklendiğinden emin olun.

Daha sonra Ayarlar'a giderek Sıfırlama yolunu seçebilirsiniz. Hoparlör ses sorunu devam ederse Samsung teknik servisine gitmenizi öneririz. Hoparlör değişimi gerekebilir.

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