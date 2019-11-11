iPad'de Ses Kaydı Almak





Fotoğraf çekmek, oyun oynamak ve web'e göz atmanın yanı sıra, iPad'iniz de kendi ses kayıtlarınızı da oluşturabilirsiniz. Kaliteli dahili mikrofonu ve birçok iPad'de önceden yüklenmiş olarak gelen ses kayıt uygulaması gelecekte hatırlamak üzere sesli notlar almanıza izin veriyor. Bunun yanında bir toplantının sesini kaydedebilir ya da çalan şarkıyı iPad hafızasına alabilirsiniz. Ancak iPad'in çalan şarkıyı albüm kalitesinde kaydedeceğini de sanmayın. Yine de fazladan bir donanım gerektirmeden kaliteli sesler yakalaması mümkündür. Dahası bu süreç hiç de karmaşık değildir.

iPad'de Sesli Notlarla Ses Kaydetmek

Başlatmak için Sesli Notlar uygulamasını seçin.

Kaydı başlatmak için ekranın altındaki büyük kırmızı daireye basın.

Kaydı durdurmak için "duraklat" simgesini seçin.

iPad'de sesli notlara ses kaydı almak bu kadar basittir. Şimdi kaydın ismine dokunabilir ve düzenleyebilirsiniz. Uzunluğunu değiştirin, kopyalamak veya başkalarıyla paylaşmak istiyorsanız kaydın altındaki 3 mavi noktayı seçin.

iPad'de Pages, Numbers ve Keynote'ta Ses Kaydetmek

Pages belgesini, Numbers elektronik tablosunu veya Keynote projesini açtıktan hemen sonra, ses kaydı eklemek istediğiniz bölümü açın ve imlecinizi ses kaydının yerleştirilmesini istediğiniz yere getirin.

Ekrandaki artı simgesine dokunun.

Numbers'da ekstra bir adım daha var: Artı sembolünü seçtikten sonra, görünür olan araç çubuğunun en sağındaki simgeye basmanız ve ardından "Ses Kaydet" i seçmeniz gerekiyor.

Kayıt tamamlandıktan sonra Durdur'a ve Ekle'ye basın.

iPad'de kaydettiğiniz sesi dinlemek için ses simgesine basıp sürükleyebilirsiniz ve daha sonra yeniden konumlandırmak isterseniz kaydı ekranda sürüklemeniz yeterlidir.





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