



iPhone 11 ve Pro'da kamera filtreleri nasıl kullanılır? Apple'ın en yeni iOS cihazları mükemmel kamera özelliklerine sahipler. Bununla birlikte önceki iPhone'lardan aşina olduğunuz bazı özelliklere erişmek şimdi biraz daha zorlaştı. Ancak endişelenmeyin yardım etmek için buradayız. Hem iPhone 11 hem de iPhone 11 Pro yeni ultra geniş lenslere ve uzun yıllardır beklenen bir gece moduna sahipler. Bunun yanında farklı bir kullanıcı arabirimi özelliklerine ev sahipliği yapan yeni bir Kamera uygulamasıyla geliyor.

iPhone 11, iPhone 11 Pro'da Kamera Filtrelerini Kullanmak

Yeni iPhone'larda Kamera uygulamasında yapılan UI değişiklikleri nedeniyle bir kaç özelliğin yeri değişmiş durumda ve bunların bulunması ilk başta zor olabiliyor. Bu konuda size yol göstermek üzere iPhone 11 veya iPhone 11 Pro'da kamera filtrelerini nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğiz.

NOT: iPhone 11'de kamera filtrelerini daha resmi çekmeden önce seçebilirsiniz. Ancak bu özellik sadece Fotoğraf ve Portre modlarında çalışmaktadır. Filtreyi fotoğrafı çekmeden uygulamak unutursanız her zaman Fotoğraflar uygulamasına gidebilir ve önceki bir görüntüye "Düzenle" diyerek 3 daireli filtreler simgesine basabilirsiniz. Bu menü iPhone 11'de daha önce çekilmiş resimlere ve videolara filtre eklemenize izin verir.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'da Kamera Filtreleri

Değiştirilen arayüze göre iPhone 11'de kamera filtrelerine aşağıdaki adımlarla erişiliyor:





Kamera uygulamasını başlatın.

Ekranınızın üst ortasındaki "^" düğmesine dokunun veya kamera araç çubuğunu görüntülemek üzere vizörden yukarı kaydırın.

Filtre simgesine (üç daire) dokunun.

Bir filtre seçmek için kaydırın.

Ardından fotoğrafı seçin.

Menüde kaydırarak seçtiğiniz filtre anında çektiğiniz fotoğrafa uygulanacak.

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